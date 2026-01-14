Проф. Радка Аргирова: Пневмонията се развива много бързо при заболелите от грип

Първата грипна плочка домино падна във Варна. От днес, 14 януари, морската столица официално е в грипна епидемия, а учениците преминават в онлайн обучение до 20 януари. Това обаче е само административната страна на кризата. Реалната заплаха, според водещи вирусолози, е скрита в микроскопична мутация на щама H3N2, която успя да излъже тазгодишната ваксина и поставя здравната система пред изпитание с риск от светкавични пневмонии.

Ваксиналният пробив

В ефира на национална телевизия проф. Радка Аргирова потвърди това, което епидемиолозите подозират от седмици – циркулиращият вариант на грип А (H3N2) е мутирал след определянето на състава на сезонните ваксини.

"Вариантът е нов и не е включен в тазгодишната ваксина, тъй като е изолиран твърде късно", заяви вирусологът, цитирана от bTV.

Това признание разкрива структурна слабост в глобалната стратегия за превенция – вирусите еволюират по-бързо от бюрократичния процес на производство на ваксини. Въпреки че препаратите осигуряват известна кръстосана защита и предпазват от тежко протичане, "щитът" тази година е с пукнатини точно срещу основния враг.

Пневмония за 48 часа

По-тревожният аспект на настоящата вълна е скоростта на усложненията. За разлика от класическия грип, който дава няколко дни "гратисен период", новият щам атакува белите дробове агресивно.