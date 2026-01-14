Новата сесия на парламента започва със спорни теми

Новата пленарна сесия на парламента започва със серия от законодателни инициативи и изслушвания, показва седмичната проектопрограма, публикувана на сайта на Народното събрание. По правилник всяка първа сряда от месеца депутатите предлагат и разглеждат точки без гласуване за включването им в дневния ред, а в петък е предвиден блиц контрол с участие на премиера и вицепремиерите.

Промени в Закона за НСО

По предложение на парламентарната група на ДПС-Ново начало в дневния ред влиза първото гласуване на промени в Закона за Националната служба за охрана. Вносители на текстовете са от ПП-ДБ. Предвижда се НСО да охранява само лица, заемащи висши държавни длъжности, а охраната на всички останали застрашени лица да бъде поета от Министерството на вътрешните работи, чрез Главна дирекция „Жандармерия, специални операции и борба с тероризма“.

Съдебна власт и други законопроекти

От ПП-ДБ са внесли и изменения в Закона за съдебната власт, които ще бъдат разгледани на първо четене. С промени в същия закон излиза и парламентарната група Морал, единство, чест. Междувременно Има такъв народ предлага първо четене на изменения в Закона за пряко участие на гражданите в държавната власт и местното самоуправление.

Еврото и исканите изслушвания

От „Възраждане“ настояват за изслушване на управителя на Българската народна банка, и.ф. председателя на Комисията за защита на потребителите, омбудсмана и изпълнителния директор на Националната агенция по приходите. Темата са проблеми и нарушения след въвеждането на еврото като официална валута в България.

Контрол на цените и социални теми

По предложение на БСП-Обединена левица депутатите ще обсъдят на първо гласуване законопроект за мерки за контрол на цените на основни стоки и услуги. Вносители са народни представители както от левицата, така и от други парламентарни групи, което подсказва опит за по-широка подкрепа.

Гражданска регистрация и регионални решения

Парламентарната група АПС предлага промени в Закона за гражданската регистрация. От Величие внасят проект на решение за отмяна на възбраните в област Пазарджик, наложени заради чума по дребните преживни животни, с аргумент че след изтичането на срока няма нови огнища.

Отпадъци, санкции и местна власт

В четвъртък като първа точка е предвидено първо гласуване на изменения в Закона за управление на отпадъците. Част от текстовете разширяват отговорностите на общините, като ги задължават да обособят поне една площадка за безвъзмездно предаване на отпадъци от домакинствата. Засилва се и контролът върху дейностите с отпадъци, като се предвижда увеличение на глобите и санкциите за нерегламентирани практики.

Комисии, транспорт и потребители

В програмата е включен и проект за предсрочно прекратяване на дейността на временната комисия за установяване на факти и обстоятелства относно дейността на Джордж Сорос и Александър Сорос и техните фондации. Вносители са Бойко Борисов и група депутати от ГЕРБ-СДС. Очаква се още първо гласуване на промени в Закона за железопътния транспорт и второ четене на изменения в Закона за защита на потребителите.