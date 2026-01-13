  • Instagram
Световната банка повиши прогнозите си за растежа на БВП на България

Уикипедия
Вновия си 6-месечен доклад "Глобални икономически перспективи" Световната банка повиши оценката си за растежа на БВП на България през изминалата година и прогнозите си за растежа през 2026 и 2027 г.

Световната банка вече очаква българската икономика да отбележи растеж с 3% през 2025 г. след експанзия с 3,4% през 2024 г., което представлява повишение спрямо оценката преди шест месеца за растеж на БВП с едва 2 на сто.

За 2026 г. банката очаква леко забавяне на растежа на българската икономика до 2,9%, но след като през миналия юни прогнозира експанзия от по-скромните 2,2 на сто.

За 2027 г. Световната банка прогнозира нарастване на БВП на нашата държава с 3,1%, което е повишение с 0,7 процентни пункта спрямо юнската прогноза за икономически растеж с 2,4 на сто.

