Пентагонът тествал над година секретна джаджа с руски компоненти, предизвикваща "Хаванския синдром"

Министерството на отбраната на САЩ повече от година тества устройство на стойност десетки милиони долари, което може да е свързано с мистериозните здравословни проблеми сред американските разузнавачи, военни и дипломати. Въпреки че устройството не е изцяло руско производство, в него са открити компоненти, произведени в Русия, съобщава CNN, позовавайки се на източници.



Според телевизионния канал, устройството е било закупено от Службата за разследвания в областта на вътрешната сигурност (HSI), която е част от структурата на Министерството на вътрешната сигурност на САЩ, в края на мандата на администрацията на Джо Байдън (края на 2024 г. – началото на 2025 г.).



Журналистите не са успели да установят на кого точно е принадлежало устройството, но е известно, че покупката е била извършена по време на операция под прикритие. Устройството все още е в процес на проучване и около него продължават споровете: в продължение на години част от длъжностните лица и учените предполагаха, че именно то може да е причинило десетки необичайни инциденти със здравето, известни като "Хавански синдром“, пише медията. В същото време в правителството има и скептици, които се съмняват в участието на устройството в тези случаи.



Става дума за преносимо устройство, което може да се носи в раница и което генерира импулсни радиовълни. За първи път за "Хаванския синдром“ се заговаря през 2016 г., когато американски дипломати в Куба са започнали да се оплакват от замайване и силни главоболия. Сред симптомите фигурират и шум в ушите и, в отделни случаи, когнитивни нарушения, добавя телевизионният канал.



Впоследствие подобни инциденти са регистрирани в различни страни по света – в Европа, САЩ, Индия и Китай. Това кара американските специални служби и Пентагона да разследват дали такива случаи могат да бъдат резултат от целенасочена атака от страна на чужда държава.



Високопоставени представители на разузнаването многократно са заявявали, че доказателствата за такъв извод са недостатъчни. В същото време пострадалите разказват, че правителството на САЩ е игнорирало възможните доказателства за участието на Русия и се е отнасяло към тях скептично, добавя телевизионният канал.



Таква позиция предизвиква възмущение сред много от пострадалите. Те са убедени, че съществуват ясни доказателства за участието на Москва в появата на симптомите им, част от които се оказаха толкова сериозни, че хората са били принудени да се пенсионират.



Някои от тях смятат, че закупуването и изучаването на устройството може да се превърне в своеобразно потвърждение на думите им.



"Ако [правителството на САЩ] наистина е открило такива устройства, то ЦРУ дължи на всички засегнати сериозни и публични извинения за това, че са се отнасяли с нас като с изгнаници“, заявява Марк Полимеропулос, един от първите служители на ЦРУ, който публично говори за травмите, получени в Москва през 2017 г.



На 12 януари прессекретарката на Белия дом Каролин Ливит разпространи показанията на очевидец, който твърди, че американските военни са могли да използват мощно звуково или енергийно оръжие по време на операцията по залавянето на венецуелския лидер Николас Мадуро.



Преди началото на операцията внезапно са излезли от строя всички радиолокационни системи, след което в небето са се появили дронове и осем хеликоптера, от които са се спуснали около 20 американски специални части.



Свидетел също така заявява, че американските военни са стреляли с изключителна точност, след което, според него, е била използвана неизвестна технология. Очевидецът твърди, че в определен момент е почувствал ефект, подобен на мощна звукова атака.



В същото време бивш служител на американското разузнаване в коментар за New York Post заявява, че американските военни от десетилетия разполагат с разработки, способни да предизвикат симптомите, описани от свидетеля – кървене, болка, парене и временна парализа.



"От много години имаме различни версии на такова оръжие“, отбелязва той, като предполага, че това може да е първото бойно приложение на подобна технология.

КАКВО Е ХАВАНСКИ СИНДРОМ

Хаванският синдром е съвкупност от мистериозни медицински симптоми, докладвани за първи път през 2016 г. от служители на посолствата на САЩ и Канада в Хавана, Куба.

Симптомите засягат най-вече американски дипломати и служители в чужбина, включващи внезапно главоболие, световъртеж, проблеми със слуха, паметта, равновесието и други неспецифични оплаквания, като се предполага, че могат да бъдат причинени от насочена енергия, вероятно микровълни, но все още няма окончателен консенсу

Ключови характеристики:

Симптоми: Внезапно усещане за силен натиск или звук, последвано от главоболие, гадене, световъртеж, когнитивни проблеми (памет, концентрация), нарушено равновесие, проблеми със съня и др..

Произход: Първоначално докладвани в Хавана, Куба, от американски служители, откъдето идва и името.

Причина: Въпреки че първоначално се подозираше чужда намеса (насочена енергия/микровълни), проучванията на американското разузнаване не успяха да установят категорично участието на противници, но някои експерти продължават да изследват възможността за радиовълни.

Разпространение: Случаи са докладвани и в други страни, включително Германия, Австрия, Китай и Русия, като повечето засегнати са дипломати и разузнавачи.

Несигурност: Няма окончателно обяснение на синдрома, като стресът или психосоматичните реакции също се разглеждат като възможни фактори, въпреки че не обясняват всички случаи.

В САЩ официалното название за тези събития е „Аномални здравни инциденти“ (Anomalous Health Incidents - AHI). Към 2026 г. разследванията продължават, като се търсят доказателства за евентуална намеса на чужди държави.