Удари ни магнитна буря, продължава на вълни

През средата на януари се очаква серия от магнитни бури с различна интензивност на Земята. Геомагнитната обстановка ще остане нестабилна няколко дни, като най-трудният период се прогнозира в средата на седмицата.

RBC-Украйна съобщава точните дни на повишена опасност, кои хора трябва да бъдат особено внимателни и как да намалим влиянието на магнитните бури върху организма.

Календар на магнитните бури от 12 до 17 януари

Вторник (13 януари)

Най-опасният период, тъй като се прогнозира силна магнитна буря Kp-5 (ниво G1). В такива дни най-често се наблюдават оплаквания от скокове на кръвното налягане, нарушен сън, сърцебиене и общо неразположение.

Сряда (14 януари)

Магнитната буря продължава на Kp-5, съответстваща на червен индикатор за буря. Възможни са главоболие, мигрена и умора.

Четвъртък (15 януари)

Геомагнитната активност постепенно намалява, но фонът остава нестабилен. Симптомите могат да продължат, особено при хора с хронични заболявания.

Петък (16 януари)

Очаква се слаба магнитна буря и период на възстановяване. Добро състояние постепенно се нормализира, но хората, чувствителни към времето, все още могат да изпитват остатъчни ефекти като умора и главоболие.

Събота (17 януари)

Очаква се ново увеличение на геомагнитната активност, отново достигаща Kp-5 (червено ниво G1). Според прогнозите тази буря ще бъде продължителна и ще продължи почти четири дни.

Анализ

