Удари ни магнитна буря, продължава на вълни
През средата на януари се очаква серия от магнитни бури с различна интензивност на Земята. Геомагнитната обстановка ще остане нестабилна няколко дни, като най-трудният период се прогнозира в средата на седмицата.
RBC-Украйна съобщава точните дни на повишена опасност, кои хора трябва да бъдат особено внимателни и как да намалим влиянието на магнитните бури върху организма.
Календар на магнитните бури от 12 до 17 януари
Вторник (13 януари)
Най-опасният период, тъй като се прогнозира силна магнитна буря Kp-5 (ниво G1). В такива дни най-често се наблюдават оплаквания от скокове на кръвното налягане, нарушен сън, сърцебиене и общо неразположение.
Сряда (14 януари)
Магнитната буря продължава на Kp-5, съответстваща на червен индикатор за буря. Възможни са главоболие, мигрена и умора.
Четвъртък (15 януари)
Геомагнитната активност постепенно намалява, но фонът остава нестабилен. Симптомите могат да продължат, особено при хора с хронични заболявания.
Петък (16 януари)
Очаква се слаба магнитна буря и период на възстановяване. Добро състояние постепенно се нормализира, но хората, чувствителни към времето, все още могат да изпитват остатъчни ефекти като умора и главоболие.
Събота (17 януари)
Очаква се ново увеличение на геомагнитната активност, отново достигаща Kp-5 (червено ниво G1). Според прогнозите тази буря ще бъде продължителна и ще продължи почти четири дни.
