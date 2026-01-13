  • Instagram
Тръмп към иранците: Помощта е на път! Продължавайте борбата

Стопкадър/Ройтерс
Президентът на САЩ Доналд Тръмп призова иранците да продължат протестите и каза, че "помощта е на път", но не съобщи повече подробности, предаде Ройтерс, цитирана от БТА.

"Ирански патриоти, ПРОДЪЛЖАВАЙТЕ ДА ПРОТЕСТИРАТЕ - ПРЕВЗЕМЕТЕ ВАШИТЕ ИНСТИТУЦИИ!!!... Запомнете имената на убийците и насилниците. Те ще платят висока цена. Отмених всички срещи с ирански официални лица, докато безсмисленото убиване на протестиращи не СПРЕ. ПОМОЩТА Е НА ПЪТ. MIGA!!! (бел. ред. - акроним на английски на лозунга "Направете Иран велик отново")", написа Тръмп в публикация в социалната си мрежа "Трут Соушъл".


#Доналд Тръмп #Иран

