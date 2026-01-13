ПП-ДБ организира протест в сряда с искане за 100% машинно грасуване

“Продължаваме промяната - Демократична България” организира нов протест в София под надслов “Няма да освините и тези избори!”, съобщиха от партията.

Протестът ще се проведе на площад “Независимост” от 18:00 часа в сряда, когато в правна комисия ще се разглеждат и гласуват два законопроекта за промяна на Изборния кодекс.



“Нашият законопроект предлага 100% машинно гласуване, а този на подалите оставка управляващи включва тюрлюгювеч от предложения, направени преди една година. От доклада става ясно, че управляващите тихомълком са взели решение бързо да прокарат оптичните скенери”, пише съпредседателят на “Да, България” Божидар Божанов в своя Facebook профил.



Политическият лидер добавя, че с този тактически ход Пеевски и Борисов целят да кажат: “Ще има машини, но не тези!”. Според Божанов по този начин опонентите му целят да си гарантират купуването и контролирането на гласове.



“Затова - утре вечер, сряда от 18:00 часа - протест за честни избори, за машинно гласуване и против всякакви опити за димни завеси и запазване на изборните измами”, заключи Божанов.