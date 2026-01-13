  • Instagram
Financial Times: Тръмп все още не е дал съгласие за европейски миротворци в Украйна

Financial Times: Тръмп все още не е дал съгласие за европейски миротворци в Украйна

Стопкадър/ФБ/Доналд Тръмп
Президентът на САЩ Доналд Тръмп все още не е дал съгласие Вашингтон да подкрепи европейските войски в случай на тяхното влизане в Украйна след приключването на военните действия. А без гаранции за подкрепа от САЩ Великобритания и Франция не желаят да изпратят свои контингенти, съобщава Financial Times, позовавайки се на източници, предава "Фокус".

Изданието пише, че президентът на Украйна Володимир Зеленски и ръководителят на Белия дом могат да се срещнат следващата седмица по време на форума в Давос. В срещата планират да участват лидерите на Италия, Германия, Франция, Канада и Великобритания, както и председателят на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен. Основната цел на срещата е да се получи подкрепата на САЩ за гаранциите за сигурността на Украйна, предложени в Париж.

Европейците предложиха да изпратят войски в Украйна след приключването на конфликта с гаранции за подкрепата им от страна на САЩ. Но "досега не е ясно какво всъщност мисли Тръмп" по този въпрос, пише изданието.

"Без САЩ нищо от това няма да се случи", заявява един европейски чиновник, имайки предвид влизането на европейски войски в Украйна.

В същото време, според вестника, европейските столици са загрижени за степента на личната ангажираност на Тръмп към подкрепата на Украйна след евентуалното сключване на мирно споразумение с Русия.

