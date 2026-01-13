Васил Терзиев: Най-скъпият данък в България е страхът!

Кметът на София Васил Терзиев разтърси социалните мрежи със силна позиция за политическата ситуация в страната. „Най-скъпият данък не е ДДС. Най-скъпият данък е страхът“, написа той във Фейсбук.

Терзиев атакува директно известни политици като Делян Пеевски, Бойко Борисов и Слави Трифонов, които, според него, години наред се възползват от системата и контролират обществения живот чрез страх и зависимости. „Докато нормалните хора казват ‘не разбирам от политика’, други правят политика с живота ни – с парите ни, с правилата, с назначенията, с договорите и с това кой има чадър и кой няма“, пише Терзиев.

Той подчертава, че идват избори и това е моментът, в който „политическият боклук“ може да бъде почистен с няколко прости действия: гласуване, отказ от купуване на гласове, сигнализиране за натиск и участие като застъпник или наблюдател. Според него машинното гласуване е допълнителна защита срещу манипулации.

Освен политическата критика, Терзиев се ангажира и с въпроса за битовите такси. Той отказа да подпише сметка за близо 400 милиона лева, която би обременяла обикновено семейство в „Люлин“ с над 500 евро годишно.

В края на поста кметът призова столичани за практична грижа: „Изхвърляйте разделно отпадъците и не слагайте строителни и едрогабаритни боклуци в сивите контейнери. Това е една от най-добрите и дългосрочни инвестиции във вашия джоб.“