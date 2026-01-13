  • Instagram
  • Tik Tok

Подробно търсене

Бургас: +0 / +0
Пловдив: +0 / +1
Варна: -1 / +0
Сандански: +2 / +2
Русе: -4 / -4
Добрич: -3 / -2
Видин: +4 / +4
Плевен: -2 / -2
Велико Търново: -2 / -1
Смолян: -4 / -4
Кюстендил: +0 / +0
Стара Загора: -2 / -2

Васил Терзиев: Най-скъпият данък в България е страхът!

  • Сподели в:
  • Viber
Васил Терзиев: Най-скъпият данък в България е страхът!

СО
A A+ A++ A

Кметът на София Васил Терзиев разтърси социалните мрежи със силна позиция за политическата ситуация в страната. „Най-скъпият данък не е ДДС. Най-скъпият данък е страхът“, написа той във Фейсбук.

Терзиев атакува директно известни политици като Делян Пеевски, Бойко Борисов и Слави Трифонов, които, според него, години наред се възползват от системата и контролират обществения живот чрез страх и зависимости. „Докато нормалните хора казват ‘не разбирам от политика’, други правят политика с живота ни – с парите ни, с правилата, с назначенията, с договорите и с това кой има чадър и кой няма“, пише Терзиев.

Той подчертава, че идват избори и това е моментът, в който „политическият боклук“ може да бъде почистен с няколко прости действия: гласуване, отказ от купуване на гласове, сигнализиране за натиск и участие като застъпник или наблюдател. Според него машинното гласуване е допълнителна защита срещу манипулации.

Освен политическата критика, Терзиев се ангажира и с въпроса за битовите такси. Той отказа да подпише сметка за близо 400 милиона лева, която би обременяла обикновено семейство в „Люлин“ с над 500 евро годишно.

В края на поста кметът призова столичани за практична грижа: „Изхвърляйте разделно отпадъците и не слагайте строителни и едрогабаритни боклуци в сивите контейнери. Това е една от най-добрите и дългосрочни инвестиции във вашия джоб.“

#Васил Терзиев

Последвайте ни в Twitter и Facebook

Още по темата:

Коментирай

Най-четено от Политика
Последно от Политика

Всички новини от Политика »

Препоръчано

Акценти

Анализ

Анкета

Ще повлияе ли регулирането на скоростта с ТОЛ камери на ПТП?
Виж резултатите