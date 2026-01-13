БСП-ОЛ също поиска оставката на Терзиев заради кризата с боклука

Кметът на София Васил Терзиев доказа извън всякакво съмнение, че не може да изпълнява функциите си като градоначалник на нашата столица. След като в най - горещите летни дни той остави две седмици София без градски транспорт, последва продължаващата месеци наред криза с боклука. В последните дни наблюдаваме и невъзможността му да се справи със снегопочистването и то при минимални снеговалежи. Това се посочва в официалната позиция на "БСП - Обединена левица".



"Освен закъснелия конкурс за обслужващи фирми за извозване на боклука, нямаше и пределни цени, заложени в условията за обществената поръчка. Това остави отворена вратата за корупционни практики", се посочва още в позицията.



"БСП-ОЛ многократно и единствена от всички партии даде решението на този проблем - създаване на общинско предприятие, което да поеме дейностите по сметосъбиране и сметоизвозване. Това може и трябва да се случи. Доказали сме това в много градове, които са ръководени от леви кметове. Необяснимо защо нашето предложение продължава да бъде отхвърляно години наред. Очевидно заявяваната борба с мафията се оказа един голям театър, който да прикрие замяната на едни хора с прякори с други такива. Явно целта през цялото време е била да се промени посоката на финансовия поток - кой ще краде парите на софиянци", пише още в позицията.



"За малко повече от 2 години управлението на Терзиев създаде поредици от кризи, които правят живота в иначе европейската ни столица, непоносим. Не за това плащат и не това заслужават гражданите на София. Дори няма и да повдигаме въпроса с начина, моралността и законността на неговия избор, а просто настояваме да освободи поста, с който очевидно не може да се справи и избави софиянци от мъките", заключват от БСП-ОЛ.