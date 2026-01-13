Гневът на фермерите срещу Меркосур: 350 трактора влязоха в Париж

350 фермери с трактори са влезли във френската столица, сочи последният доклад на полицията в Париж. Задната част на конвоя e откъм Ке д'Орсе, където ги чакаха 250 трактора.

Фермери с трактори пристигнаха пред Триумфалната арка тази сутрин, развявайки френски знамена и плакати. Един от лозунгите гласи: „Фермери? Като деца мечтаем за това, като възрастни умираме от това“. „Гневът на фермерите е дълбок и техните искания са легитимни и ние ги чуваме на най-високо ниво в правителството“, заяви вчера министърът на земеделието Ани Женевар. Около петнадесет трактора преминаха през главните пътни артерии в Париж, от Порт Дофин до Шанз-Елизе и до Националното събрание. Маршрутът е бил одобрен от полицията.

Булевард "Фош" е затворен за движение. Сред протестиращите е Гийом Пиера, фермер от региона Ена близо до Лаон,. „Имаме много искания, особено срещу Меркосур и нарушенията на конкуренцията. Френското производство е подложено на все по-високи стандарти, докато в същото време внасяме продукти, които изобщо не отговарят на тези стандарти“, каза той пред "Фигаро". Фермерът казва, че „вече дори не може да преброи демонстрациите“, добавяйки, че това „със сигурност е шестата от началото на годината“. Заявената цел на конвоя: „Дестинацията е Националното събрание“. Той иска „специален закон за земеделието, подобен на закона „Нотр Дам“, за да се съберат всички на масата за преговори и да се постигнат бързи резултати“.

Шествието напусна Порт Дофин и продължи по бул. "Фош" и след това по Шанз-Елизе. Тракторите преминават и по булевард "Жорж V", и по моста "Алма". Сборният пункт до Ке д'Орсе, „между моста "Александър III" и улица "Аристид Бриан" е в 18 часа.

Мостът „Конкорд“ е напълно затворен за всякакъв трафик, включително пешеходци, съобщава "Фигаро". Мостът „Алма“, също е затворен за движение, както и мостът до „Дома на инвалидите“ и мостът „Александър III“. На левия бряг на Сена трафикът е много натоварен от моста „Алма“ до моста „Конкорд“. Всички преминавания на Сена са забранени за превозни средства.

Редом с протестиращите фермери беше и бившият министър и депутат Мишел Барние. „Аз съм член на парламента, представлявам гражданите, независимо дали са в Париж, Савоа, Алие и Лоара, или Нор и Ариеж. Солидарен съм с фермерите“, каза бившият министър на земеделието. „Вече съм бил в контакт с професията и разбирам важността на този протест. Земеделските производители изразяват своите очаквания и ние трябва да дадем отговори, с последващи действия на парламентарно ниво и чрез национална солидарност“, каза Барние. Относно ефективността на протестите той коментира, че мобилизацията е отговорна и няма ненужно насилие. "Мисля, че е полезно, защото чуваме техните искания от тук до Париж", каза още известният френски политик, пред "Фигаро".



Според в. "Сега" в протеста в Страсбург участват и български фермери

Напомняме, че след одобрението на ЕС на споразумението между ЕС и Меркосур в петък, 9 януари, въпреки противопоставянето на няколко държави членки, включително Франция – се очаква подписването му тази събота, 17 януари. Търговското споразумение между Европейския съюз и четири латиноамерикански държави бележи кулминацията на повече от две десетилетия преговори. Предстоящото му подписване подхрани гнева на френски и европейски фермери, които се смятат за най-големите губещи от договора.