Хиляди убити, следват публични екзекуции: Иран потушава протестите с брутална сила

Все повече източници сочат, че хиляди хора може да са загинали по време на насилственото потушаване на продължилите седмици антиправителствени протести в Иран. Реалният мащаб на репресиите започва да се очертава въпреки строгите ограничения върху изнасянето на информация от страната. Иранци, които за първи път от дни са успели да се свържат с близки в чужбина, разказват за масови разрушения, широко използване на сила и убийства в редица градове.

Ирански служител по сигурността е заявил пред Reuters, че броят на загиналите може да е около 2000 души, включително служители на силите за сигурност. Други оценки варират. Правозащитни организации съобщават за стотици потвърдени жертви до момента и предупреждават, че действителният брой вероятно е значително по-висок. Кореспондентът на BBC Persian Джияр Гол заяви, че е убеден, че убитите са хиляди, като определи насилието като безпрецедентно дори в сравнение с предишни репресии. Службата на ООН по правата на човека посочи, че нейните източници съобщават за стотици убити и хиляди арестувани.

Сред най-тревожните случаи е този на 26-годишния протестиращ Ерфан Солтани, задържан миналия четвъртък. Правозащитната организация Hengaw твърди, че семейството му е било уведомено, че той ще бъде екзекутиран още утре, без да е предоставена информация за съдебен процес или повдигнати обвинения. Организацията заяви, че не е виждала смъртна присъда да се изпълнява толкова бързо, като определи случая като част от по-широка кампания за сплашване на обществото и потискане на несъгласието с режима.

Протестите продължават вече седмици, въпреки официалните твърдения, че напрежението е спаднало. Докато държавните медии съобщават за успокояване на ситуацията през нощта, BBC съобщи, че разполага с кадри и свидетелства, според които демонстрации е имало на няколко места. В градове като Рещ жители описват горящи и тежко повредени улици, като един от тях казва, че градът вече е неузнаваем. Свидетели разказват, че силите за сигурност са стреляли с бойни патрони директно по тълпите, а хора са падали мъртви на място. Медицински работници съобщават за претоварени болници, пълни с убити и ранени.

Правителството твърди, че силите за сигурност са овладели ситуацията в понеделник. Държавната телевизия излъчи кадри от проправителствени митинги и погребения на служители на силите за сигурност, загинали по време на безредиците. Иранският външен министър Абас Арагчи заяви, че страната е готова за всякакви действия, като властите обвиниха „терористи“ за част от насилието.

Продължаващото спиране на интернет прави независимата проверка изключително трудна. Макар че някои международни телефонни връзки са възстановени, големи части от страната остават дигитално изолирани. Службата на ООН по правата на човека предупреди, че интернет блокадите подкопават свободата на изразяване и достъпа до информация и възпрепятстват документирането на нарушения на правата на човека. Иран е страна по Международния пакт за граждански и политически права, който гарантира свободи като словото и събранията. Правозащитната организация Article 19 заяви, че всеобхватните интернет изключвания не отговарят на международните правни стандарти за необходимост и пропорционалност.

Международният натиск се засилва с излизането на нови данни за репресиите. Председателят на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен определи данните за жертвите като ужасяващи и осъди прекомерната употреба на сила и продължаващите ограничения на свободите. Тя заяви, че Европейският съюз ще предложи бързо допълнителни санкции срещу отговорните за потушаването на протестите, в координация с върховния представител на ЕС по външната политика Кая Калас.

Германският канцлер Фридрих Мерц заяви, че светът е свидетел на последните дни и седмици на иранския режим, като аргументира, че управление, разчитащо единствено на насилие, за да се задържи на власт, на практика се разпада. В същото време той призна, че не всички иранци са против властите, като посочи масовите проправителствени демонстрации.

Във Вашингтон президентът на САЩ Доналд Тръмп обяви, че всяка държава, която продължи да прави бизнес с Иран, ще бъде обложена с 25-процентни мита върху търговията със Съединените щати. Китай, един от ключовите купувачи на ирански петрол, заяви, че ще защитава националните си интереси.

Въпреки уверенията на властите, че държат ситуацията под контрол, анализатори отбелязват, че това е третата голяма вълна на недоволство, която разклаща иранското ръководство за по-малко от седем години.