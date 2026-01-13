Ново 20! Азис пак ще се жени, този път - тайно и за американец

Шокиращо разкритие от поп фолк звездата Азис! Той потвърди, че ще се омъжва, и то в… Америка!

"Мъжът ми е американец. Ще поканя не повече от 10 души на сватбата си!", сподели певецът в социалните мрежи, оставяйки феновете в пълен възторг и недоумение.

Новината дойде след като Азис отговори на въпрос на последовател относно плановете му за 2026 г. – и като истинска сензация обяви, че е готов за новата стъпка в живота си.

Разбира се, въпросите не закъсняха:

"Ще бъде ли Галена на сватбата?"

– попитаха почитателите. Азис отговори с характерната си откровеност: "Започвам да съжалявам, че ви споделих това. Никой няма да види каквото и да е. Галена е моя сестра и разбира се ще е до мен. Но мислим да е в Америка, така че гостите ще са ограничени."

Поп фолк звездата не скри, че изборът на САЩ за церемонията е заради половинката му: "Защото мъжът ми е американец."

В момента Азис се наслаждава на екзотична почивка в Хавай, където продължава да държи връзка с феновете си. Дори от там призна с присъщото си чувство за хумор, че е забравил за двата си концерта в "Арена София" през февруари. "Бях забравил за концертите", написа той, предизвиквайки буря от смях и коментари сред последователите си, които вече са свикнали с нестандартните му реакции.

Ясно е едно – 2026 г. започва с любов, тайни и Азис в центъра на вниманието. А феновете вече броят дните до това мистериозно американско "Да"!

"Реших да се прибера за малко във втория си дом.

Беше започнало да ми липсва всичко тук.

На 31-ви през нощта приключих с участията си и буквално от колата се метнах на самолета, както съм с празничните дрехи и директно тук. Преоблякох се на летището, няма да го забравя. Имах нужда да се махна… Да мисля, да ходя гол до кръста, да тренирам заедно с безброй кучета във фитнес зала. Да, тук в Америка не е забранено да доведеш кучето си. Ще ви пусна видеа и снимки по темата. Честно да ви кажа не знам кога ще се прибера… Евентуално за концертите на 13-14 февруари.", подрави феновете си чалга идолът навръх Нова година.