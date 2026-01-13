Сбъдват ли се прогнозите на Стивън Хокинг? Вижте най-известните

Стивън Хокинг (1942–2018) е добре познат с изследванията си върху черните дупки и общата теория на относителността. Но известният физик често излизаше извън собственото си поле на работа, използвайки признанието си, за да обърне внимание на това, което той виждаше като големите предизвикателства и екзистенциални заплахи за човечеството през следващите десетилетия. От теми като извънземни до края на света, неговите изказвания често ставаха новини и понякога предизвикваха противоречия.

Ето някои от най-известните му прогнози.

Напускане на Земята

В продължение на десетилетия физикът съветваше човечеството да започне процеса на постоянно заселване на други планети, което многократно попадаше в новините.

Хокинг твърдеше, че човечеството в крайна сметка ще стане жертва на такава катастрофа, че ще изчезне, може би по-скоро, отколкото по-късно. През 2016 г. той каза пред BBC: "Въпреки че вероятността за катастрофа на планетата Земя през дадена година може да е доста ниска, тя се натрупва с времето и става почти сигурна в следващите хиляда или 10 000 години".

За да осигури оцеляването на човечеството, Хокинг смяташе, че ще трябва да колонизираме други планети и слънчеви системи. "Разпространението в космоса може да е единственото, което ни спасява от самите нас. Убеден съм, че хората трябва да напуснат Земята", каза той на норвежки фестивал за наука и изкуство през 2017 г.

Възходът на изкуствения интелект

Хокинг виждаше възможностите от напредъка в изкуствения интелект, но предупреждаваше и за опасностите. През 2014 г. той каза пред BBC: "Развитието на пълен изкуствен интелект може да означава края на човешкия род".

Той смяташе, че базовият изкуствен интелект, разработен до момента, вече е доказал своята полезност. Например, технологията, която Хокинг използваше, за да комуникира, включваше базова форма на ИИ. Но той се страхуваше от последствията от напреднали форми на машинен интелект, които биха могли да се конкурират с хората или дори да ги надминат.

Редактиране на гени

В посмъртния си сборник от статии и есета "Кратки отговори на големите въпроси" Хокинг предсказва, че технологиите за редактиране на гени ще доведат до появата на "суперчовеци". "Убеден съм, че през този век хората ще открият как да модифицират както интелекта, така и инстинктите като агресията например", пише той.

"След като се появят такива суперчовеци, ще възникнат сериозни политически проблеми с неусъвършенстваните хора, които няма да могат да се конкурират. Предполагам, че те ще изчезнат или ще станат незначителни. Вместо тях ще се появи раса от самопроектиращи се същества, които се усъвършенстват с все по-увеличаваща се скорост".

Най-голямата заплаха за Земята

В същата книга Хокинг предсказва, че заплаха номер едно за Земята е сблъсък с астероид, подобен на този, който е убил динозаврите. "Обаче нямаме защита срещу това", пише той. От друга страна, той смяташе глобалното затопляне за по-непосредствена опасност.

Климатични промени

Хокинг се тревожеше особено от т.нар. "точка на кипене", при която глобалното затопляне би станало необратимо. Той също изразяваше безпокойство относно решението на Америка да се изтегли от Парижкото споразумение през 2017 г.

"Действието на Тръмп (изтеглянето от Парижкото споразумение) може да изтласка Земята до ръба, да стане като Венера, с температура от 250 градуса и киселинен дъжд", каза Хокинг пред BBC.

Междуправителственият панел по климатичните промени към ООН (IPCC) също предупреждава за потенциалния риск от достигане на климатични точки на кипене с нарастването на температурите.

Земята ще се превърне в огнена топка

Хокинг теоретизира, че планетата ще се превърне в гигантска огнена топка до 2600 г. заради пренаселеност и енергийна консумация. Това ще направи Земята необитаема.

"С климатичните промени, закъснели удари от астероиди, епидемии и растеж на населението, нашата планета става все по-несигурна", каза той пред BBC през 2017 г. Това беше една от причините Хокинг да защитава идеята хората да се заселват постоянно на други планети.

Контакт с извънземни

Тъй като Хокинг е прекарал голяма част от живота си, изучавайки космоса, не е изненадващо, че той размишляваше дали има други форми на живот. Съществува дори цяла научна област, известна като SETI (Search for Extra-Terrestrial Intelligence), посветена на търсенето на сигнали от интелигентни същества другаде във Вселената.

Въпреки това Хокинг предупреждаваше да не се опитваме активно да се свържем с извънземни цивилизации. През 2010 г. той каза пред Discovery Channel: "Ако извънземни ни посетят, резултатът ще бъде подобен на пристигането на Колумб в Америка, което не завърши добре за местните жители".

Най-добрата идея, която човечеството може да реализира

"Бих искал термоядреният синтез да стане практичен източник на енергия. Той би осигурил неизчерпаема енергия, без замърсяване и глобално затопляне", каза той.

През 2010 г., когато списание Time го попита какво научно откритие или напредък би искал да види през живота си, Хокинг отговори "термоядрен синтез". Това би бил нов източник на енергия без въглеродни емисии, който слива два водородни атома, за да произведе хелиев атом и много енергия.