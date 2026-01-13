  • Instagram
  • Tik Tok

Подробно търсене

Бургас: +0 / +1
Пловдив: +0 / +2
Варна: -1 / +2
Сандански: +2 / +3
Русе: -4 / -3
Добрич: -3 / -2
Видин: -1 / +4
Плевен: -3 / -1
Велико Търново: -3 / -1
Смолян: -4 / -3
Кюстендил: +0 / +1
Стара Загора: -2 / -1

Три гръцки танкера бяха ударени в Черно море с неидентифицирани дронове

  • Сподели в:
  • Viber
Три гръцки танкера бяха ударени в Черно море с неидентифицирани дронове

БГНЕС - архив
A A+ A++ A

Три петролни танкера, управлявани от Гърция, бяха ударени от неидентифицирани дронове в Черно море във вторник, докато са били на път да заредят суров петрол на терминал на руското крайбрежие, съобщиха източници пред Ройтерс.

Атаките идват, след като производството на петрол в Казахстан, по-голямата част от което се изнася през терминала, намаля в началото на януари. Не е ясно кой стои зад ударите във вторник. Украйна не е коментирала.

Каспийският тръбопроводен консорциум, който управлява терминала, където танкерите е трябвало да вземат на борда товари, отказа коментар за атаката.

Два танкера Suezmax и един танкер Aframax бяха ударени по пътя си към терминала Южная Озереевка, точка за товарене на около 80% от казахстанския суров петрол, предназначен за международните пазари, според осем източника, които говориха с Ройтерс при условие за анонимност поради чувствителността на ситуацията.

На 29 ноември украински дрон удари едно от трите основни места за акостиране на терминала, разположен близо до пристанището Новоросийск.

Симката е илюстративна

#танкери #Черно море #Гърция #дронове

Последвайте ни в Twitter и Facebook

Още по темата:

Коментирай

Най-четено от Свят
Последно от Свят

Всички новини от Свят »

Препоръчано

Акценти

Анализ

Анкета

Ще повлияе ли регулирането на скоростта с ТОЛ камери на ПТП?
Виж резултатите