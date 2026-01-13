Три гръцки танкера бяха ударени в Черно море с неидентифицирани дронове

Три петролни танкера, управлявани от Гърция, бяха ударени от неидентифицирани дронове в Черно море във вторник, докато са били на път да заредят суров петрол на терминал на руското крайбрежие, съобщиха източници пред Ройтерс.

Атаките идват, след като производството на петрол в Казахстан, по-голямата част от което се изнася през терминала, намаля в началото на януари. Не е ясно кой стои зад ударите във вторник. Украйна не е коментирала.

Каспийският тръбопроводен консорциум, който управлява терминала, където танкерите е трябвало да вземат на борда товари, отказа коментар за атаката.

Два танкера Suezmax и един танкер Aframax бяха ударени по пътя си към терминала Южная Озереевка, точка за товарене на около 80% от казахстанския суров петрол, предназначен за международните пазари, според осем източника, които говориха с Ройтерс при условие за анонимност поради чувствителността на ситуацията.

На 29 ноември украински дрон удари едно от трите основни места за акостиране на терминала, разположен близо до пристанището Новоросийск.

Симката е илюстративна