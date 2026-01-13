Конгресмен внесе законопроект за анексиране на Гренландия

Конгресменът Ранди Файн (републиканец от Флорида) внесе законопроект, който би позволил на Вашингтон да анексира Гренландия. Това се посочва в изявление, публикувано на неговия уебсайт.

Законопроектът упълномощава президента на САЩ да „предприеме необходимите мерки, включително търсене на преговори с Кралство Дания, за анексиране на Гренландия или да я включи като територия на Съединените щати по друг начин“. Предполага се, че тогава Гренландия ще се счита за щат на САЩ.

Според Файн законопроектът е насочен към „защита на националните интереси на САЩ в Арктика и противодействие на нарастващите заплахи от Китай и Русия“.

Американският държавен глава Доналд Тръмп многократно е заявявал необходимостта Гренландия да се присъедини към Съединените щати. По време на първия си мандат той предложи закупуването на арктическия остров, а през март 2025 г. изрази увереност, че той може да бъде анексиран, заплашвайки Дания с търговски мита, ако откаже. Датският премиер Мете Фредериксен отхвърля тези твърдения, подчертавайки, че Гренландия е част от кралството.