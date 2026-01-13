Борисов: Терзиев да остане кмет на София за пример какво могат ПП и ДБ

Лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов обяви, че кметът на София Васил Терзиев не трябва да подава оставка, а да понесе цялата отговорност за кризата с боклука в столицата. Този коментар Борисов направи на среща с кметове в Стара Загора:

"Колеги от други партии искат оставката на Терзиев, а аз мисля, че той трябва да стои докрай, за да се вижда какво означава да управляват ПП и ДБ, защото те искат цялата власт. Искат същия боклучарник да направят от всички градове.(...) Всеки ден софиянци да разбират за какво са гласували", каза Борисов в живо излъчване, предавано във Фейсбук, от Стара Загора.

Той каза още, че в Столичния общински съвет от ГЕРБ подкрепят "структурите на кмета" и повишаването на цените за паркиране, за да няма Терзиев оправдания.

Борисов припомни, че, когато е започнала кризата с отпадъците в столицата, министърът на правосъдието в оставка Георги Георгиев е изпратил затворници, за да помагат в почистването, но впоследствие Терзиев е казал, че няма нужда от повече помощ. В момента виждате какво е положението, отбеляза Борисов.



