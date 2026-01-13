Леден дъжд парализира транспорта в Централна Европа

Смразяващ дъжд доведе до спиране на полетите на летището във Виена, а съседните Словакия, Чехия и Унгария също претърпяха прекъсвания в транспорта.

Сняг и минусови температури заляха Европа миналата седмица, като бурни ветрове и бури отнеха живота на около 15 души, предизвикаха хаос в транспорта, затвориха училища и прекъснаха електрозахранването на стотици хиляди хора.

Дебел слой лед по пистите на летището във Виена доведе до пренасочване на пристигащите полети към други летища, а всички излитащи полети бяха отложени рано днес, предаде АФП.

Австрийската държавна железопътна компания OeBB също помоли пътниците да отложат неспешните си пътувания, тъй като много влакове бяха прекъснати или отменени.

В съседна Словакия летището в Братислава също беше затворено поради лошото време.

Словашката полиция призова хората във Facebook да избягват пътувания поради „екстремния“ лед и сняг в западната част на страната.

В Чехия ледът също затрудни пътния и железопътния транспорт.

Летището в Прага практически спря да функционира, като пожарникарите трябваше да размразяват пистите.

Около 50 души са били лекувани за наранявания поради ледените условия, според спешните служби в Прага, цитирани от агенция CTK.

В Унгария метеорологичните служби също издадоха предупреждения за замръзващ дъжд и снеговалежи, тъй като тежките зимни условия засягат голяма част от страната.

Най-голямото езеро в Централна Европа – Балатон в Унгария, замръзна изцяло, което се случва за първи път от 2017 година. Събитието е пряко следствие от продължителния период с арктически студ и устойчиви отрицателни температури, обхванали региона през последните дни.

Според унгарските метеорологични служби, температурите около езерото в много от нощите са падали под минус 15 градуса, а на места и значително по-ниско.

Влаковете и полетите бяха забавени, а властите съобщиха за плаващи ледени блокове по реките Дунав и Тиса, където ледоразбивачите са в готовност.

Езерото Балатон в западната част на страната в момента е замръзнало – сравнително рядко явление, което се наблюдава веднъж на всеки десет до петнадесет години.

Властите обаче предупредиха, че ледът все още е твърде тънък за кънки и призоваха гражданите да бъдат предпазливи.