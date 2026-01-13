Първите машини „Страйкър“ пристигат през февруари

Първите машини „Страйкър" ще бъдат транспортирани през февруари от САЩ във военния завод във Велико Търново, като договорът предвижда общият им брой да е 198 за 17 млн. лева. Това обяви пред журналисти министърът на отбраната в оставка Атанас Запрянов, който заедно със заместничката си Аделина Николова провери готовността на завод „Терем – Ивайло“ ЕООД за асемблиране на новите бойни машини.

Заводът е напълно готов да започне сглобяването – има изградена инфраструктура от реновирани и още три новопостроени сгради и подготвен личен състав за асемблажа. В завода ще има и център на американската фирма „Харис" за сервизна поддръжка на радиостанциите, отчете министърът.

„Не говорим само за F-16 и доставката на осемте самолета, по отношение на инфраструктурата на "Граф Игнатиево" е извършена огромна работа, която позволи ние да получим самолетите. Ние имаме пилоти, 32-ма пилоти трябва да бъдат подготвени. По отношение на „Страйкъра" - сключени са договорите вече, и върви подготовка на поделенията на инфраструктурата. За първи път попълнихме недокомплекта с 1200-1300 души", допълни Запрянов.

Министърът в оставка уточни и че първитебойни дежурства на F-16 ще са възможни в края на следващата година. Българските пилоти вече летят самостоятелно на тях.

32-ма подготвени и сертифицирани пилоти трябва да има за ескадрилата, която ще имаме през 2028 г. Имаме вече пилоти и структури наши момчета, които могат да осигуряват обучението. Имаме и американски пилот, който ще бъде три години в България като инструктор и ще подпомага този процес. Тоест не можем да говорим за air policing сега с Ф-16 веднага от момента, в който самолетът пристигне. Необходима е подготовка, обясни Запрянов.