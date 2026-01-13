  • Instagram
КЗП откри нарушения при цените в ученически столове в София, проверки са извършени в цялата страна

КЗП откри нарушения при цените в ученически столове в София, проверки са извършени в цялата страна
КЗП откри нарушения при цените в столовете на училища в София, съобщи Владимир Иванов, председател на Координационният център към Механизма за еврото.

"Във връзка с постъпили сигнали КЗП е започнала проверка на ученическите столове в цялата страна, както в училища, така и в детски градини. Установено е, че от началото на 2026 г. има повишение на цените на ученическите столове в София. Проверени са пет училища, като е установено едно основано увеличение на цените", заяви той.

Хора без сметка в банката ще превалутират само с лична карта до 5 хил. евро

Иванов обяви, че са предприети действия и към настоящия момент търговците са се върнали към цените от преди Нова година.

След 5 януари 2026 г. са извършени 80 проверки на паркинги, като повишаване на цените е установено при част от търговците.

ВСтартирали са проверки на фирми за куриерски услуги.

Повишаване на цените е регистрирано и в лаборатории, като при три от тях вероятно ще се образуват административни преписки.

#София

