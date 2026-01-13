„Възраждане“ и ИТН искат изцяло машинно гласуване

Възраждане“ и ИТН се одявиха за изцяло машинно гласуване.

Искаме 100% машинно гласуване, но не с тези машини, а със сканиращи устройства, които да бъдат интегрирани в секциите, където българските избиратели ще дадат гласа си, каза зам.-председателят на парламентарната група на „Има такъв народ“ (ИТН) Станислав Балабанов на брифинг пред медиите.

По думите му видимо в обществото се налага тази необходимост от промяна в Изборния кодекс.

Очакваме да получим подкрепа от всички, които искат машинно гласуване, допълни той.

Стартираме участието си в парламента с идеята за премахване на т.нар. мъртви души от избирателните списъци, заяви Балабанов.

„Възраждане“ се обяви за изцяло машинно гласуване и премахване на хартиеното.

„Хартиеното гласуване, което бе върнато от ГЕРБ-СДС, БСП и ДПС през 2023 г., показа единствено огромни нарушения на закона, огромни злоупотреби, надписване и допълване на бюлетини, измами с неизползваните бюлетини. Именно затова „Възраждане“ още през ноември 2024 г. предложихме хартиеното гласуване да отпадне и да остане единствено машинното навсякъде и във всички секции с протоколно и ръчно преброяване на машинните разписки. Това изрично е записано във внесения от нас законопроект“, заяви депутатът от „Възраждане“ Петър Петров.

Той припомни, че във вторник, 14 януари, ще се проведе заседание на Правна комисия, където ще бъде обсъден общия законопроекта от 90 параграфа. В него е включен и предложения от „Възраждане“. „Той се състои от пет различни законопроекта. Ще търсим мнозинство и от останалите парламентарни групи. В останалите законопроекти са включени предложения за машини, с които да се сканират бюлетините. „Възраждане“ е против каквото и да е оставане на хартиените бюлетини под каквато и да било форма, включително сканиране на бюлетини, защото това не препятства измамите“, каза Петров.

Според него държавата има техническата възможност да осигури машините, но не и машините от нов вид, така наречените сканиращи устройства. Няма да има и техническа възможност за въвеждането на нововъведения – като преброителни комисии, предложени от останалите парламентарни групи.

„Промени в Изборния кодекс не трябва да се правят по спешност два месеца преди изборите. За съжаление това не беше направено. Виждаме, че управляващото мнозинство е внесло по спешност за разглеждане утре промените в Изборния кодекс. Те са много, не се знае кога след това ще бъдат разгледани в пленарна зала, камо ли да бъдат прилагани в действие“, каза още депутатът от „Възраждане“.

От партията са предложили също така отпадане на номерата на бюлетините и партиите да бъдат подредени по азбучен ред, да има публично видеозаснемане както на предаването, така и на приемането и обработката на секционните протоколи в РИК и ОИК, също така трябва да се увеличи и броят на наблюдателите на кандидатите в РИК и ОИК. „Трябва да има една по-голяма публичност, за да имаме едни честни избори“, обобщи Петър Петров.

Той изключи възможността третият мандат за съставяне на правителство да бъде даден от президента на „Възраждане“.