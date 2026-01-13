Само двама инспектори пазят Ловеч от спекула с еврото

Илюзията за строг държавен контрол върху цените след въвеждането на еврото се сблъска челно с реалността в област Ловеч. Докато гражданите засипват институциите със сигнали за скрита инфлация и отказани плащания, се оказа, че на терен работят само двама инспектори на Комисията за защита на потребителите (КЗП). Това шокиращо признание направи главен инспектор Красимира Иванова по време на заседание на Областния координационен център.

"Грешки" винаги в полза на търговеца

Въпреки кадровия колапс, проверките са разкрили масова практика на "неправилно закръгляне" на цените при превалутиране. Най-честите нарушители се оказват фризьорските и козметичните салони, където преходът към евро се използва като удобен параван за тихо поскъпване на услугите.

Схемата е проста: вместо да прилагат фиксирания курс от 1.95583 лева за евро и математическите правила за закръгляне до втори знак, търговците директно заковават по-високи, "кръгли" суми в евро. Така реалната цена в лева скача, а разликата потъва в джоба на бизнеса. Нарушения са засечени и в търговски вериги, като вече има съставени актове.

Липса на евро и хаос с рестото

Сигналите от граждани разкриват и друг системен проблем – ликвидната криза. Множество търговски обекти в областта отказват да приемат плащания в евро, оправдавайки се с "липса на наличности" за връщане на ресто.

Това е директно нарушение на Закона за въвеждане на еврото, който задължава търговците да приемат новата валута. Ситуацията при вендинг машините е още по-тежка – там са установени както повишени цени, така и липса на техническа готовност. При таксиметровите услуги пък масово липсват касови бележки с новите валутни стойности.

Оптимизъм напук на фактите

На фона на признанията за едва двама работещи инспектори и валящите сигнали, областният управител Дора Стоянова се опита да начертае успокоителна картина. Според нея "няма констатирани необосновани увеличения на цените" – твърдение, което звучи парадоксално при наличието на толкова ограничен ресурс за контрол.

Стоянова подчерта, че няма населени места без достъп до храна заради затворени магазини и че купоните за ученическо хранене не са поскъпнали, за разлика от други места в страната.

Липсата на представители на НАП по време на заседанието обаче остави висящи въпросите за фискалната дисциплина и готовността на данъчните да подкрепят пробития откъм кадри потребителски контрол.





