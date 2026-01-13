БНБ отказва да сменя надраскани евробанкноти

Всеки гражданин или търговец, който приеме надраскана евробанкнота, е заплашен от пълна загуба на нейната стойност. Това стана ясно от категоричното предупреждение на Българската народна банка (БНБ) по време на днешния брифинг на Координационния център за еврото. Главният касиер на институцията Стефан Цветков заяви, че "умишлено повредените" банкноти няма да бъдат заменяни, а директно конфискувани.

"Искаме да обърнем внимание, че съгласно регламента и изискванията на Европейската централна банка, такива банкноти, когато за нас те са умишлено повредени, не се възмездяват, те се задържат", заяви Стефан Цветков, цитиран от NOVA.

Макар официалното съобщение да призовава за "уважение към парите", рестрикцията идва в отговор на зачестилите случаи на изписване на политически слогани върху новата валута. За разлика от досегашната практика с българския лев, при която повредените банкноти се заменяха, ако е запазена поне 50% от площта им, правилата на ЕЦБ са безкомпромисни към вандализма.

БНБ на практика превръща всеки надраскан купюр в безполезна хартия за притежателя му. Ако банката прецени, че повредата е умишлена (напр. надпис, рисунка или символ), банкнотата се задържа без компенсация. Това поставя търговците и потребителите в ролята на принудителни одитори – ако не забележат драсканицата при ресто, те плащат цената.



Инструкция за нулева толерантност

Централната банка официално посъветва бизнеса да отказва приемането на такива пари.

"Обръщаме се към търговците и към банките – тези банкноти да не се приемат по никакъв начин или ако дойдат в БНБ, те няма да бъдат възмездени", допълни Цветков.

Процедурата при съмнение за фалшива или повредена валута също крие административни тежести. Ако гражданин предаде такава банкнота на гише, тя се изпраща в Центъра за анализ на БНБ. Ако експертизата потвърди "умишлена повреда" или неистинност, сумата не се възстановява.



Напредък на обмяната

Междувременно процесът по изтегляне на старата валута продължава с бързи темпове. Близо 50% от левовете в обращение вече са прибрани от Централната банка. От БНБ напомнят, че двете серии евробанкноти (старата и новата "Европа") са еднакво валидни, стига върху тях да няма добавени "художествени" елементи от недоволни граждани.