20-годишен създаде карта на опасните тротоари в София
20-годишният Тихомир Гърменлиев, студент в Техническия университет – София, създаде онлайн платформата „SOFaccess“, която позволява на столичани да сигнализират за препятствия по пътищата и тротоарите. Вдъхновението идва от ежедневието му в квартал с лоша инфраструктура и желанието да направи София по-достъпна.
Платформата представлява интерактивна карта, на която се отбелязват проблеми като: разбити или липсващи тротоари;повредени капаци на шахти,неработещи асансьори и ескалатори в подлезите.
Сигналите се подават лесно чрез сканиране на QR кодове, разположени на спирки и в градския транспорт. Процесът отнема по-малко от минута – избирате локация, описвате проблема и прикачвате снимка. Проектът е реализиран в рамките на „Академия за визионери“ на Столична община с ментор Любов Костова.
Към момента са подадени над 210 сигнала.
„Целта ни не е да противоречим на общината, а да помогнем в планирането на ремонтите чрез готова карта на проблемните точки“, споделя Тихомир Гърменлиев. Платформата е напълно безплатна, анонимна и не изисква регистрация.
Вдъхнови ме това, че живея в квартал, в който тротоарите не са в много добро състояние, и всъщност исках, може би, по един начин да направим нашия град по-достъпен“, заяви пред БНТ студентът.
Платформата е безплатна и не изисква регистрация. Подаването на сигнал е анонимно. Достатъчно е само човек да има отношение към заобикалящата го среда и да поеме инициатива за промяна.
„Можем да подобрим качеството на средата в София с малки стъпки. Докладването на един сигнал в проекта „SOFaccess“ отнема по-малко от една минута. И с тази малка стъпка можем да допринесем да живеем в един по-достъпен и красив град и така един ден наистина да живеем по-приятно“, казва Тихомир.
