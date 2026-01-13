Близо 50% от левовете в обращение са изтеглени от БНБ

Координационния център към Механизма за еврото изнесе нови данни за резултатите от дейността си, събощава nova.bg.

"Няма проблеми при разплащането с банкови карти. Снабдете се с необходимите банкноти и монети в евро, не чакайте последния момент. Всеки търговец може да си ги набави от търговските банки. Няма основания за паника, до 30 юни могат да се обменят левове в евро, а в БНБ - безсрочно. "Български пощи" ще обменят безплатно в същия срок в населените места без клонове на банки - до 1000 лева на ден за 1 лице, до 10 000 лева след предварителна заявка", подчерта председателят на центъра Владимир Иванов. Той съобщи, че 48,3% от паричната маса на левовете вече е събрана в БНБ.

След 20 януари ще имаме добре заредено обращение в еврови банкноти. За периода 5-9 януари в "Български пощи" са осъществени над 22 000 операции на стойност 29,5 млн. В Софийска област са най-много - 11,3 млн. лева", допълни Иванов.

Във връзка със сигналите за повишение на цените в ученическите столове председателят на центъра отбеляза, че са започнали проверки в цялата страна. "В София са проверени 5 училища, при които е установено обоснован ръст на цените. След проверките доставчиците са върнали цените на нивата отпреди Нова година", каза Иванов.

Председателят на ДКСБТ разкри, че след 5 януари са извършени 80 проверки на паркинги: "В тях е установено повишаване на цените при част от търговците, чакат се обяснения. Проверени са и редица лаборатории за медицински изследвания, като при 4 от тях е установен ръст на цените. На 3 ще бъдат образувани административно-наказателни производства".



"От до 5 до 11 януари НАП е извършила 1401 проверки. Проверени са 247 хранителни магазина, 531 фризьорски салона, 3 хотела, 141 паркинга, 201 фитнес центъра, 94 образователни центъра и заведения за обществено хранене. Установени са 116 нарушения, образувани са 28 АНП, 12 наказателни постановления са издадени. За споменатия период БАБХ е извършила 158 проверки, отпавени са 15 предприсания, образувани са 6 АНП", съобщи още Иванов.

По думите му за същия период КЗП е извършила 136 проверки по Закона за въвеждане на еврото и са съставени 17 преписки. Издадени са 12 наказателни постановления и са сключени 35 споразумения.

По думите му потребителската кошница от началото на годината възлиза на около 52 евро. "Имаме малък ръст при кашкавала, всичко друго е почти равна линия. При плодовете и зеленчуците се наблюдава сезонно предлагане. Няма нито един фактор, който да обоснове нарастване на цените на стоките или свръхдефицит. За да хукнат цените нагоре, трябва да има кардинална промяна на икономическата ситуация," посочи още той.