Едва 84 кина има в България

На 13 януари отбелязваме Деня на българското кино. Националният статистически институт излезе с интересна информация по темата.

През изминалата година киното в България продължи да привлича многобройни зрители и да изпълва салоните с интересни сюжети и емоционални истории.

През 2024 година:

• 84 кина са функционирали в различни населени места в цялата страна;

• 240 екрана са предоставили възможност на киноманите да избират сред разнообразни филмови заглавия;

• 319 136 са направените прожекции;

• 4 481 000 са реализираните посещения.