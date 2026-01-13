  • Instagram
За година България е внесла 46 000 работници от 86 държави: най-вече узбекистанци, индийци и турци

За година България е внесла 46 000 работници от 86 държави: най-вече узбекистанци, индийци и турци
За миналата година са дадени разрешителни за достъп до българския пазар на труда на 46 000 чужди работници от общо 86 държави. За сравнение, през 2024 г. те са 34 720. Това съобщи за БНР главният експерт по "Пазар на труда" в КНСБ Атанаска Тодорова.


"2024 година започна да се увеличава броят на държавите, които са донори за българската икономика, като през 2025 г. техният брой вече е 86. На първо място в информацията, с която разполагаме, излиза Узбекистан. На второ място излиза Индия, Турция, Киргизка република", обясни тя.

Експертът допълни, че за миналата година разрешителните за най-висококвалифицираните кадри с т. нар. синя карта на Европейския са 930, докато през 2024 г. са били 1100.

За първи път дошлите за сезонна заетост през миналата година са по-малко от получилите т. нар. единно разрешение за пребиваване и работа.

То се издава за три години, а когато срокът на трудовия договор е по-кратък от три години, разрешението се издава за срока на продължителност на договора.

#КНСБ

