Заради грипа: Очаква се много ученици да преминат към онлайн обучение

Заради разпространението на грипната вълна се очаква да се увеличи броят на учениците, които могат да преминат към онлайн обучение. Това заяви министърът на образованието, като подчерта, че Министерството на образованието и науката, заедно с регионалните управления, следят ежедневно данните за отсъстващите деца.

По думите му образователната система е подготвена да реагира бързо при необходимост. „Вие видяхте нашата система преди близо шест години. Тя показва много висока реактивност. За два дни буквално преминахме към обучение в електронна среда от разстояние“, посочи министърът Красимир Вълчев.

За разлика от предната година, най-много боледуват във възрастовата група 15 и 29 и от 30 до 65 години, уточниха от РЗИ-Варна

Въпросът за провеждането на класни и контролни работи в края на първия учебен срок, когато част от учениците са в онлайн обучение, също беше коментиран. Според министъра подобна ситуация не е нова.

„Почти всяка година пикът на грипната вълна съвпада с края на втората половина на януари и края на учебния срок. Учителите успяват да оформят учениците – било в онлайн среда, било по друг начин, така че няма да има проблеми“, увери той.

От Министерството на образованието подчертават, че ще продължат да наблюдават ситуацията и при нужда ще се предприемат допълнителни мерки, за да се гарантира нормалното приключване на учебния срок.