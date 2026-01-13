  • Instagram
  • Tik Tok

Подробно търсене

Бургас: +0 / +1
Пловдив: +0 / +2
Варна: -1 / +2
Сандански: +2 / +3
Русе: -4 / -3
Добрич: -3 / -2
Видин: -1 / +4
Плевен: -3 / -1
Велико Търново: -3 / -1
Смолян: -4 / -3
Кюстендил: +0 / +1
Стара Загора: -2 / -1

Президентът обяви кога ще връчи втория мандат

  • Сподели в:
  • Viber
Президентът обяви кога ще връчи втория мандат
A A+ A++ A

На 14 януари, сряда, от 10.00 часа в изпълнение на чл. 99, ал. 2 от Конституцията държавният глава Румен Радев ще връчи мандат за съставяне на правителство на кандидата за министър-председател, посочен от втората по численост парламентарна група в 51-вото Народно събрание - „Продължаваме Промяната-Демократична България“.

#Румен Радев

Последвайте ни в Twitter и Facebook

Още по темата:

Коментирай

Най-четено от Политика
Последно от Политика

Всички новини от Политика »

Препоръчано

Акценти

Анализ

Анкета

Ще повлияе ли регулирането на скоростта с ТОЛ камери на ПТП?
Виж резултатите