Грипна епидемия във Варна от утре, Бургас е на прага

Здравните власти отчитат увеличение на случаите на грип и остри респираторни инфекции.

От 14 януари във Варна се очаква да бъде обявена грипна епидемия, а други шест области в страната са вече в предепидемична ситуация.

В Бургас броят на заболелите надхвърли 170 на 100 000 души, което поставя региона в предепидемичен период.

Според лекарите обаче все още има време за навременни мерки, които да предотвратят обявяването на грипна епидемия.



"Грипът настъпва, наистина. В България доминира нов мутирал вариант на грипния вирус – AH3N2. Той се разпространява малко по-бързо от обичайното, защото променената генетична структура позволява частично да се избягва имунната защита на населението", обясни д-р Петко Желязков, представител на Съюза на общопрактикуващите лекари в Бургас.

Той изтъкна като проблем липсата на бързи тестове за грип, което усложнява диагностицирането и лечението.



Лекарите напомнят, че симптомите на грипа са ясно разпознаваеми:

"Грипът започва внезапно – с много висока температура, силна отпадналост, главоболие и втрисане. Човек почти не може да стане от леглото", каза д-р Желязков пред БНТ.

Препоръчително е при първи признаци на заболяване пациентите да останат вкъщи поне 24 часа и да се консултират с лекар.

Особено внимателни трябва да бъдат малки деца, младежи до 18 години и хора над 65 с хронични заболявания.

По думите на д-р Желязков тази година най-често боледуват именно децата:

"Те са по-податливи заради липсата на изградена имунна защита и струпването в затворени помещения", обясни той.