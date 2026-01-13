Дания и ЕС отхвърлят американския интерес към Гренландия, НАТО обещава защита

Правителството на Гренландия категорично отхвърли многократните изявления на президента на САЩ Доналд Тръмп за придобиване на арктическия остров, като заяви, че „под никакви обстоятелства не може да приеме“ опит от страна на Вашингтон да поеме контрол. Островът е в голяма степен автономен и е част от Кралство Дания, стратегически разположен и богат на минерални ресурси. Генералният секретар на НАТО Марк Руте заяви, че Алиансът проучва начини за укрепване на сигурността в Арктика, като подчерта, че всички членове имат интерес да защитят региона.

Прочети повече: Гренландската авантюра на Тръмп може да предизвика следващата ядрена надпревара

Тръмп настоя, че Съединените щати трябва да контролират Гренландия, като намекна, че военната сила може да бъде опция. Той твърди, че американският "надзор" е необходим за противодействие на потенциални заплахи от Китай и Русия. Изявленията на американския президент предизвикаха безпокойство както в Европейския съюз, така и в НАТО. Дания многократно е подчертавала, че Гренландия не е за продан, като отбелязва, че договор от 1951 г. вече позволява на САЩ да разширят военната си присъствие на острова. Външният министър на Гренландия Вивиан Мотцфелдт и датският външен министър Ларс Льокке Расмусен ще се срещнат със секретаря на САЩ по външните работи Марко Рубио във Вашингтон, за да обсъдят въпроса.

Гренландските власти подчертаха, че островът ще остане част от Дания и в рамките на НАТО. Правителството заяви, че управляващата коалиция вижда Гренландия като „завинаги част от западния отбранителен алианс“ и че всички членове на НАТО, включително САЩ, имат споделена отговорност за неговата защита. Руте отбеляза, че НАТО обмисля опции като нови мисии, разполагане на техника или учения, но конкретни планове все още не са направени. Германският външен министър Йохан Вадефул подчерта, че „няма причина“ да се смята, че САЩ имат намерение за едностранни военни действия, като наблегна на общия интерес на страните членки за сигурността в Арктика.

ЕС също се включи. Европейският комисар по отбраната Андриус Кубилиус предупреди, че всякакво военно действие на САЩ с цел превземането на Гренландия би означавала край на НАТО, тъй като страните членки ще бъдат задължени съгласно правилата за взаимна помощ на ЕС да подкрепят Дания в случай на агресия. Кубилиус отбеляза, че член 42.7 от договора на ЕС, който задължава взаимна помощ, е бил призован само веднъж досега, след терористичните атаки в Париж през 2015 г. Остава неясно доколко Гренландия, извън ЕС, ще бъде напълно покрита без законодателни промени.

Дипломатическите канали са активни, като американски сенатори, включително сенатора на Аляска, Лиса Мърковски, ще посетят Копенхаген, за да се срещнат с парламентарната комисия по темата Гренландия. Председателят на комисията Аая Чемниц приветства ангажимента, като подчерта значението на коригирането на дезинформацията относно острова. Междувременно бившият германски вицеканцлер Роберт Хабек предложи членство на Гренландия в ЕС като прагматичен отговор на интереса на САЩ, като аргументира, че стратегическото значение на региона се е променило драстично след изтеглянето му от Европейската общност през 1985 г.

Китай също критикува подхода на САЩ, подчертавайки, че Арктика трябва да се управлява според международното право, като всички държави имат право да извършват законни дейности. Китайските власти представят присъствието си в региона като принос за стабилност и устойчиво развитие.

По-широкият контекст отразява геостратегическото значение на Гренландия, докато Арктика се отваря и глобалните сили се конкурират за влияние. Докато Тръмп многократно сигнализира интерес към Гренландия с цел "американска сигурност" и икономически интереси, европейските и гренландските власти настояват, че островът ще остане част от Дания, защитен в рамките на НАТО и подсигурен чрез дипломатически канали. Предстоящите срещи между датски и американски представители се очаква да изяснят и укрепят тези ангажименти.