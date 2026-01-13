Тръмп налага 25% мита на страните, търгуващи с Иран

Президентът на САЩ Доналд Тръмп обяви, че всяка страна, осъществяваща бизнес с Иран, ще бъде облагана с 25% мито при търговията със Съединените щати, докато Вашингтон обмисля реакция на продължаващите в Иран масови антиправителствени протести, които са най-големите от години насам. Тръмп съобщи за мярката в социалната си мрежа Truth Social в понеделник, като заяви: „С незабавен ефект всяка страна, извършваща бизнес с Ислямската република Иран, ще плати мито от 25% за всички сделки с Съединените американски щати.“ Митата ще се плащат от американските вносители на стоки от засегнатите държави. Тръмп добави, че заповедта е „окончателна и решаваща“, без да предоставя допълнителни подробности относно обхвата или правната основа на мярката.

Ключови търговски партньори на Иран са Китай, Обединените арабски емирства и Индия. В отговор на решението на Тръмп, Китай осъди едностранните санкции и предупреди, че ще защитава „законните си права и интереси“. Представител на китайското посолство във Вашингтон заяви: „Митническите войни и търговските войни нямат победители, а принудата и натискът не решават проблемите.“

Иран, който миналата година имаше кратък конфликт с Израел и понесе американски удари по ядрени си обекти през юни, продължава да бъде свидетел на мащабни антиправителствени демонстрации. Десетки хиляди про-правителствени демонстранти участваха в държавно организирано шествие в Техеран в понеделник, докато властите реагираха с твърди мерки, включително масови арести, блокиране на интернет и заплахи с смъртно наказание за участие в протестите срещу режима. НПО-та, следящи събитията, съобщават за поне 648 смъртни случая и над 10 600 ареста, като иранското правителство не е предоставило официални данни. Някои служители на френското посолство са напуснали Иран като предпазна мярка.

Администрацията на Тръмп е посочила няколко варианта за реакция на ситуацията в Иран, включително възможността за военни действия, макар че говорителят на Белия дом Каролайн Левит подчерта, че дипломацията остава първият избор. Според информация, Тръмп е в контакт с опозицията в Иран, като същевременно оказва натиск върху иранското правителство. От своя страна Техеран заявява, че каналите за комуникация с Вашингтон остават отворени.

Протестите прераснаха от икономически недоволства до призиви за свалянето на иранската духовна власт. Тръмп многократно е използвал мита по време на президентството си, за да упражнява натиск върху държави, които са противници на САЩ (и не само).