Русия нанесе масирани удари по Източна и Централна Украйна, загинаха служители на 'Нова поща'

Русия извърши мащабна комбинирана атака с ракети и дронове срещу няколко региона на Украйна в нощта на 12 срещу 13 януари. Сред най-силно засегнатите бяха Харкивска и Днипропетровска област, а в Киев и части от Киевска област бяха наложени аварийни прекъсвания на електрозахранването.

Смъртоносен удар в покрайнините на Харкив

В покрайнините на Харкив атаката доведе до смъртта на четирима цивилни и раняването на още шестима души, съобщи ръководителят на Харкивската областна военна администрация Олег Синегубов. Ранените са с различна степен на наранявания. Прокуратурата посочи, че руските сили са използвали т.нар. тактика „двойен удар“: първо са нанесени удари с балистични ракети, а след това дронове са атакували същото място.

Спасителни екипи са работили през цялата нощ, за да разчистат отломките и да извадят хора изпод руините. Кадри, публикувани от Харкивската областна прокуратура, показват сериозни разрушения на логистичен терминал на „Нова поща“, с рухнали части от сградата и изгорели камиони. Аварийните служби продължават работата на място.

По-късно „Нова поща“ потвърди, че при удара са загинали четирима нейни служители: двама работници от сортировъчен център и двама шофьори на партньорска куриерска компания. Още четирима служители са ранени, сред тях трима от сортировъчния център и един шофьор. Всички пострадали са хоспитализирани и са под лекарско наблюдение, като към момента няма опасност за живота им. Компанията заяви, че поддържа постоянен контакт със семействата на загиналите и ще окаже пълна подкрепа, както и че клиентите, чиито пратки са били унищожени, ще бъдат компенсирани.

По-ранни съобщения сочеха по-нисък брой жертви, като първоначално беше обявено за двама загинали и трима ранени, преди данните да бъдат актуализирани.

Дрон удари детско лечебно заведение в Харкив

Отделно руски дрон „Шахед“ порази детски санаториум в квартал „Шевченковски“ в Харкив, предизвиквайки пожар. Кметът Игор Терехов заяви, че информацията за мащаба на щетите и евентуални пострадали все още се уточнява.

Харкив, разположен на около 30 километра от руската граница и най-близката фронтова линия, е подложен на постоянни атаки през цялата война, които често водят до цивилни жертви и сериозни щети по инфраструктурата.

Удари в Днипропетровска област

Днипропетровска област също беше атакувана с ракети и дронове през нощта. По данни на областния управител Олександър Ганжа, Кривий Риг е бил атакуван с дронове вечерта, последвано от мащабен удар по Зеленодолската община. Избухнали са пожари, унищожени са инфраструктурни обекти, повредени са две къщи и газопровод. Ранена е 69-годишна жена, която е приета в болница в средно тежко състояние.

В Синелниковски район дронове са поразили Василковската община, ранявайки 86-годишен мъж, също хоспитализиран в средно тежко състояние. Една къща е била обхваната от пожар, а жилищна сграда, стопанска постройка, автомобил, ремарке и друг участък от газопровод са получили щети.

Никополският район е бил атакуван с FPV дронове, като удари са нанесени по самия Никопол, както и по общините Марганец, Покровское и Червоногригоривка.

Аварийни прекъсвания на тока в Киев и региона

След нощните удари на сутринта на 13 януари бяха наложени аварийни прекъсвания на електрозахранването в Киев и района на Буча в Киевска област. Най-голямата частна енергийна компания в Украйна, ДТЕК, съобщи, че при аварийни изключвания не се прилагат графици за поетапни прекъсвания и обеща да информира потребителите за всякакви промени.

Киев и предградията му, включително Буча, Хостомел и Ирпин, останаха без електричество и на места без течаща вода след атаката. ДТЕК потвърди, че една от неговите топлоелектрически централи отново е била поразена, като оборудването е повредено. Това е осмата атака срещу топлоелектрически съоръжения на компанията от октомври миналата година насам.

Според Военновъздушните сили на Украйна, Русия е изстреляла 18 балистични ракети, седем крилати ракети и 293 дрона от типа „Шахед“ по време на атаката. Поразена е енергийна инфраструктура в Харкивска, Запорожка и Днипропетровска област.

Последните удари идват само дни след друга масирана атака на 9 януари, при която в Киев загинаха четирима души, а 24 бяха ранени, като големи части от столицата останаха без електричество, отопление и вода при зимни температури. Към 12 януари около 800 жилищни сгради в Киев все още са без ток, докато продължават възстановителните работи. Енергийни експерти предупреждават, че макар последната атака да не е била най-голямата по мащаб, въздействието ѝ е сред най-тежките, наблюдавани през зимите на войната досега.