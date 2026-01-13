Минус 15 градуса измериха в Кнежа тази сутрин

Минус 15 градуса измериха в Кнежа към 05:00 часа тази сутрин. Студена вълна обхвана страната и Балканите последните дни.

Минус 14 градуса се очаква да бъде минималната температура в Русе. Минус 13 ще бъде в градовете Разград и Силистра. Минус 12 градуса се очакват в Смолян, Кюстендил, Велико Търново, Добрич и Перник.

Минус 10 градуса ще бъде в Шумен, Монтана, Враца. Минус 9 градуса се очакват за - Плевен, Габрово и София. В Ловеч и Благоевград - минус 8 градуса.

През втората половина на деня и през нощта срещу сряда на места, главно в северните райони и планините, ще превали слаб сняг. Ще духа слаб, в източните райони до умерен вятър от запад-югозапад. Максималните температури ще бъдат предимно между 0 и 5 градуса, за София - около 2 градуса.

Кнежа традиционно е сред най-студените населени места у нас през зимата. Заради местоположението си в котловина и температурната инверсия тук често се измерват значително по-ниски стойности от околните райони, дори по-ниски от тези по високите планински части.