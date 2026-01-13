Първан Симеонов: Румен Радев стои в окопа и се готви да скочи на нож

Политическата криза в България навлиза в нова фаза на несигурност, като хоризонтът за предсрочни избори се измества към пролетта на 2026 година. Въпреки оптимистичните прогнози за вот в края на март, социолозите предупреждават, че ключовият фактор остава поведението на президента Румен Радев и сложната процедура по назначаване на служебна власт.

Военна стратегия в мирно време

"Имам чувството, че Радев постъпва военно – ще стои в окопа и изведнъж ще скочи на нож", заяви социологът Първан Симеонов в ефира на bTV.

Според него държавният глава изчаква момента, в който обществото напълно ще се измори от липсата на алтернатива, за да активира свой политически проект. Симеонов допуска, че президентът може да използва "готова регистрация" в последния момент, за да избегне дългата кампания, в която би бил подложен на медийни атаки.

Календарът на кризата

Димитър Ганев от изследователски център "Тренд" очерта възможните дати за вота, но изрази скептицизъм относно бързата развръзка.

"На 29 март сменяме времето и не е най-удачният избор. След това влизаме във Великден и отиваме на 19 април евентуално като втора възможна дата", допълни Първан Симеонов.

Основната пречка пред бързите избори не е само желанието на партиите, а технологичното време за съставяне на служебен кабинет. Липсата на ясно мнозинство в сегашното Народно събрание прави невъзможно съставянето на редовен кабинет, което автоматично задейства процедурата по чл. 99 от Конституцията.

Парадоксът на "антикорупционното мнозинство"

Анализаторите очертаха и един потенциално рисков сценарий за следизборната ситуация – колаборация между евентуалния проект на Радев и коалицията ПП-ДБ.

"Главният въпрос е ще успее ли президентът да мобилизира антивот срещу ГЕРБ и Делян Пеевски", коментира Симеонов. Според него, ако Радев успее да направи това, без да "попречи много" на ПП-ДБ, е възможно формирането на условия за антикорупционно мнозинство.

Този сценарий обаче крие подводни камъни, тъй като събира в едно управление сили с коренно различни геополитически виждания, което исторически води до нестабилност.

Ефектът на новия играч

Социолозите са единодушни, че появата на нов политически субект, оглавен от президента, ще повиши избирателната активност.

"Със сигурност ще има мобилизация на хора, които не харесват и не приемат алтернативата на Румен Радев. Те ще се мобилизират да гласуват за негов опонент", уточни Димитър Ганев.

Бойко Борисов, от своя страна, ще се опита да излезе от изолацията, като търси път или през ПП-ДБ, или през президента, прогнозират анализаторите.