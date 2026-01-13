  • Instagram
Как да реагираме зад волана при "черен лед"?

Как да реагираме зад волана при "черен лед"?
При минусови температури и влошени зимни условия, "черният лед" остава едно от най-сериозните предизвикателства за шофьорите.

Той е почти невидим, образува се внезапно и често подвежда водачите, тъй като пътната настилка изглежда мокра. Как да реагираме зад волана в такава ситуация?

Автомобилният състезател Милен Узунов обясни в „Денят започва“по БНТ, че черния лед повече се усеща, отколкото се вижда.

„На такива места самият асфалт стои по-тъмен, като мокър стои асфалта. Също така трябва да знаят, че при екстремно ниски температури, солта спира да действа, въпреки че техниката е минала преди минути, защото е много студено“, каза той.

Най-честата грешка на шофьорите е паническата реакция, обяснява експертът.

„Рязкото използване на спирачки е най-големият проблем. Блокират ли колелата, автомобилът става практически неуправляем. Превенцията на това нещо е внимателно шофиране с по-ниска скорост. Хубаво е да се кара на по-висока предавка. Да не изпадат в паника“, съветва автомобилният състезател.

Ако водачът усети загуба на сцепление, реакцията трябва да е незабавна:„Спирачките трябва да се пуснат задължително. Ако са блокирали колелата – кракът се маха от педала.“

Узунов акцентира и върху значението на добрата подготовка на автомобила зимни гуми да не са износени. По думите му след втората година свойствата им намаляват драстично.

