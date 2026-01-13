Д-р Акиф Шабан: Чистенето на сняг крие най-опасната комбинация за сърцето

Комбинацията от ниски температури и физическото натоварване при чистене на сняг създава "перфектната буря" за сърдечно-съдовата система, предупреждават експертите от Военномедицинска академия (ВМА). Според началника на Отделението по инвазивна кардиология д-р Акиф Шабан, наглед рутинната дейност през зимата може да доведе до фатални последици за хората със скрити или явни сърдечни проблеми.

Смъртоносната комбинация

Механизмът на "снежния инфаркт" е чисто физиологичен. Студът предизвиква моментално свиване на кръвоносните съдове (вазоконстрикция), за да запази топлината в тялото, което автоматично повишава кръвното налягане.

"Чистенето на сняг е комбинация от статично напрежение на ръцете и студен въздух – най-опасната комбинация за сърцето," заяви д-р Шабан, цитиран от пресцентъра на ВМА.

Допълнителен рисков фактор е сгъстяването на кръвта при ниски температури, което повишава нивата на фибриноген и увеличава опасността от образуване на тромби.

Стратегията "Шал" и битовата превенция

Кардиологът препоръчва прост, но ефективен метод за защита – носенето на шал пред устата. Той действа като "топлинен обменник", който затопля и овлажнява въздуха преди той да достигне белите дробове, предотвратявайки рефлекторната болка в гърдите (ангина), която често се получава при дишане на въздух под -5°C.

Експертите съветват пациентите със сърдечно-съдови заболявания да правят почивки на всеки 5-10 минути работа навън и да поддържат умерен климат в домовете си. Температури от порядъка на 18-21°C се считат за оптимални, тъй като прекаленото затопляне създава шокова разлика при излизане навън.

Ролята на технологиите през 2026 година

Въпреки че телемедицината все още не е достъпна за всеки пациент, д-р Шабан подчертава нарастващата ѝ роля. Сертифицираните смарт часовници и портативни ЕКГ устройства вече могат да засичат "тиха" исхемия или предсърдно мъждене – състояния, които често се провокират от зимния стрес, преди пациентът да усети явни симптоми.

Лекарите напомнят: при нетипична болка в челюстта, гърба или лявата ръка, както и при поява на "студена пот" на открито, незабавно трябва да се потърси спешна помощ.