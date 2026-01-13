Делян Пеевски поиска оставката на Васил Терзиев

Лидерът на "ДПС – Ново начало" Делян Пеевскипоиска незабавната оставка на кмета на София Васил Терзиев, определяйки ситуацията със сметосъбирането в столицата като "безобразие" и заплаха за здравето на хората. Политическата атака идва на фона на напрегнати преговори между Столична община и почистващите фирми, които кметът по-рано определи като "битка за 400 милиона лева".

В остра позиция, разпространена тази сутрин, Пеевски обвини директно градоначалника за натрупаните отпадъци в града.

"Кмете, София е в криза с боклука! За този провал изходът е един - незабавна оставка", заяви Пеевски, цитиран от БТА. Според него "една шеста от населението на страната" е принудена да живее в мръсотия месеци наред.

Институционален натиск

Пеевски обяви, че няма да се ограничи само до политически призиви, а ще задейства държавния апарат срещу столичния кмет. Още днес той ще сезира Министерството на околната среда и водите (МОСВ), Регионалната инспекция по околната среда (РИОСВ), както и здравните власти (МЗ и РЗИ).

Целта на проверките е да се направи "спешна оценка на риска за живота и здравето на хората", както и да се установят нарушения на Закона за управление на отпадъците. Този ход на практика поставя общинската администрация под кръстосан огън от държавни институции в момент, когато тя се опитва да овладее логистичните проблеми в райони като "Младост", "Триадица" и "Витоша".

Контекстът: Битка за договори или управленска немощ?

Искането на Пеевски съвпада хронологично с вълна от атаки срещу Терзиев, включително от лидера на ИТН Слави Трифонов преди два дни. Докато опозицията говори за управленски провал, от екипа на Терзиев многократно посочваха, че напрежението с боклука е резултат от саботаж и отказ да се подпишат нови договори на завишени цени с пъти над пазарните.

Кметът Терзиев наскоро обяви, че отказва да плати "такса корупция" и че текущите проблеми са цената за прекъсване на дългогодишни зависимости в сектора. Изявлението на Пеевски обаче напълно игнорира този икономически аспект, фокусирайки се изцяло върху искането за политическа отговорност.