Леден ад по пътищата

Температури до минус 17 градуса, силен вятър и заледени участъци – това е суровата реалност по републиканските пътища тази сутрин. Агенция "Пътна инфраструктура" (АПИ) разпространи сутрешния си бюлетин към 06:30 часа на 13 януари, който освен арктическия студ, потвърждава и продължаващата инфраструктурна блокада на ключови артерии в страната.

Докато шофьорите се борят със зимните условия, администрацията фиксира нови, далечни срокове за приключване на "вечните" ремонти.Леден капан и силен вятър

Метеорологичната обстановка е усложнена. Термометрите в страната показват стойности между -17°С и -4°С. Ситуацията се влошава допълнително от силен вятър, който духа в цялата страна, създавайки реална опасност от навявания и образуване на "черен лед" дори по обработените настилки.

Блокадата на Севера: Дунав мост

За жителите на Русе и международния трафикновините остават непроменени. Основният ремонт на Дунав мост продължава да държи движението в критично състояние. Трафикът в участъка от км 0 до км 1 се осъществява в една лента с пропускателен режим, регулиран от светофар.

АПИ официално посочва срока за край на тези ограничения – 10 юли 2026 г. Това означава, че тапата на входа на България ще остане факт през цялата пролет и началото на активния летен сезон.

Допълнителни ограничения стягат и областта:

Русе – Кацелово: Мостът над река Черни Лом остава затворен за камиони над 10 тона до края на март.

Иваново – Бяла: Ремонтите тук са планирани да продължат чак до октомври 2026 г.

Магистрали в режим "ремонт"

Ситуацията по автомагистралите "Тракия" и "Хемус" разкрива системни проблеми с поддръжката, които се прехвърлят и в новата година:

АМ "Хемус": Тунелите "Витиня" и "Топли дол" продължават да функционират с двупосочно движение в една тръба. За "Витиня" е посочен оптимистичен срок за ремонт на шахта до утре – 14 януари, докато мъките на "Топли дол" ще продължат поне до края на април.

Входът на Варна: Първите километри на магистралата са с ограничение 90 км/ч заради "незадоволително състояние на настилката" – проблем, чието решение е отложено за май 2026 г.

АМ "Тракия": В участъци от София и Бургас движението е с повишено внимание заради ремонти в аварийната лента, чийто краен срок е фиксиран чак за 31 декември 2026 г.

Проходите: Затворени за тежките камиони

Зимната обстановка налага строги ограничения в планините. Проходите "Троянски" и "Превала" са забранени за камиони над 12 тона. Същата забрана важи и за "Петрохан", където е забранено и тегленето на ремаркета. Проходът на Републиката и "Ришки" остават отворени за всички МПС, поемайки основния тежък трафик между Северна и Южна България.

АПИ предупреждава шофьорите да не подценяват обстановката и да тръгват на път само с напълно подготвени за тежки зимни условия автомобили.