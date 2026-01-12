Полярен студ и снеговалежи обхващат България във вторник

Студът затяга хватката си над страната. След ясната и мразовита нощ, която ни очаква, вторник ще донесе нова порция зимни предизвикателства – от екстремно ниски температури до снеговалежи, които ще обхванат Северна България и планинските масиви в следобедните часове.

Леден капан сутринта

Предстоящата нощ ще бъде изпитание за топлофикационните мрежи и бездомните хора. Термометрите в по-голямата част от страната ще се сринат до стойности между минус 10° и минус 5°. Софиянци ще се събудят при около минус 10 градуса, което създава условия и за температурни инверсии и натрупване на фини прахови частици в котловините.

Сутринта видимостта на места ще бъде намалена, което в комбинация с ниските температури създава риск от локални заледявания още преди началото на валежите.

Сняг атакува във втората половина на деня

Докато денят ще започне с ясно време, следобед от запад облачността бързо ще се увеличи. Синоптичната обстановка ще се усложни привечер и през нощта срещу сряда. Очаква се преваляване на слаб сняг, който ще засегне главно северните райони и планините.

В Източна България вятърът ще се усили до умерен от запад-югозапад, което ще засили усещането за студ, въпреки че максималните температури ще се опитат да преминат нулата – между 0° и 5°, а за София едва около 2°.

Условията за туризъм във високите части се влошават рязко. В Стара планина и масивите на Югозападна България ще духа силен до бурен вятър от запад-северозапад. На височина 2000 метра температурата ще бъде около минус 4°, но заради вятъра реалното усещане ще е за много по-силен студ.

По Черноморието времето също ще бъде динамично. След слънчевото утро, следобед облаците ще вземат превес, а нощта срещу сряда ще донесе валежи от дъжд и сняг. Вълнението на морето ще се задържи около 2 бала.