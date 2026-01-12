Кулеба: Войната в Украйна няма да приключи през 2026 г., възможно е само временно примирие

Бившият външен министър на Украйна Дмитро Кулеба не вижда реалистична перспектива войната с Русия да приключи през 2026 г., макар да допуска, че през този период е възможно постигане на временно прекратяване на огъня. Той направи тази оценка в интервю, като подчерта, че цялостно решение на конфликта остава недостижимо.

На въпрос дали войната може да приключи през следващата година, Кулеба отговори, че окончателен край е малко вероятен, докато примирието остава възможен, но несигурен сценарий. По думите му Русия в момента няма реален стимул да спре бойните действия.

Той обясни, че войните обикновено приключват едва когато всички страни развият ясна мотивация, която може да бъде както положителна, така и отрицателна. Положителната мотивация е налице, когато дадена страна смята, че е постигнала целите си и няма нужда да продължава. Отрицателната възниква, когато външен натиск или вътрешни трудности налагат пауза с цел прегрупиране или намаляване на напрежението. Според Кулеба прекратяването на огъня между Израел и „Хамас“ е резултат именно от такава комбинация. В случая с Украйна обаче тези условия не са изпълнени.

Кулеба посочи, че Москва продължава да е убедена, че може да постигне целите си с военни средства, докато Украйна вярва, че е в състояние да се защитава. Той добави, че президентът на САЩ Доналд Тръмп се опитва да прилага както натиск, така и стимули в разговорите си с руския президент Владимир Путин и украинския президент Володимир Зеленски, но засега без резултат. Причината, според Кулеба, е че и двете страни разполагат с алтернативни източници на подкрепа. Русия разчита на Китай, а Украйна – на Европа. Докато Киев и европейските му партньори остават единни, външният натиск сам по себе си няма да е достатъчен за пробив.

Въпреки това Кулеба отбеляза, че вече е постигнат значителен напредък, който е официално отразен в рамките на преговорния формат Украйна–Европа–САЩ. Той изрази мнение, че дори сегашните разговори да се провалят, бъдещите преговори няма да започнат от нулата. Вместо това те ще бъдат подновени много близо до потенциално споразумение, като последният етап ще бъде най-труден.

В същото време Кулеба изрази скептицизъм, че до края на зимата може да бъде договорено прекратяване на огъня. Според него няма логика Русия да засилва атаките срещу енергийната инфраструктура и икономиката на Украйна през студените месеци, а след това внезапно да прекрати действията си. Той определи подобен ход като несъвместим с настоящата стратегия на Москва.

По думите на Кулеба следващата активна фаза на преговорите се очаква към края на февруари, когато дипломатическите усилия вероятно отново ще се засилят.