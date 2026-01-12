Шофьор не спря на полицейски сигнал, катастрофира и побягна
В Угърчинско шофьор не спря на полицейски сигнал, катастрофира и побягна, съобщават от Областната дирекция на МВР – Ловеч.
Полицаи от Районното управление на МВР в Угърчин са подали сигнал към водач на лек автомобил в село Лесидрен за спиране с цел извършване на полицейска проверка. Водачът не се е подчинил и е ускорил скоростта си, в резултат на което е загубил контрол над превозното средство, напуснал е пътното платно и се е ударил в крайпътна мантинела извън населеното място.
След произшествието мъжът е напуснал автомобила и е побягнал към дере.
В изоставеното превозно средство е открита опаковка с бруто тегло 12 грама, съдържаща кетамин, два патрона за ловно оръжие, мобилен телефон и лични документи.
Полицейските служители са разпознали водача като 39-годишен жител на село Голяма Желязна. По случая е образувано досъдебно производство и работата продължава.
Подобен случаи имаше в началото на декември миналата година. Шофьор без книжка в Луковит също не спря на подаден светлинен и звуков полицейски сигнал, катастрофира и побягна. Полицаите го застигнали и установили, че е 19-годишен местен жител, припомня БТА.
