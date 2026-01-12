Грипна епидемия във Варненска област?

Регионалната здравна инспекция във Варна предлага да бъде обявена грипна епидемия в областта от 14 януари. Това съобщи директорът на инспекцията Цонко Паунов след заседание на Областния щаб за борба с грипа.

Предложението е учениците да минат на онлайн обучение, свижданията и плановите операции в болниците да бъдат прекратени.

Предвижда се детските градини и яслите да продължат да приемат деца, но при засилен медицински контрол.

Пловдивска област

Все повече болни от грип и в Пловдив, отчитат здравните инспектори. 20% от направените проби засичат грип А. Заболеваемостта в момента е почти 150 на 10 000, а за обявяване на грипна епидемия стойностите трябва да достигнат 210 на 10 000.



Най-много боледуват малките деца, до около 4-годишна възраст, казват общопрактикуващите лекари. В момента има болни както от грип А, така и от коронавирус. Общото между двете заболявания е температурата, но лечението е различно.

От здравната инспекция в Пловдив казват, че засега въпреки покачващия се брой болни, няма данни за обявяване на грипна епидемия.

Ямболска област

След празничните дни личните лекари в Ямбол отчитат осезаемо увеличение на болните с респираторни инфекции, като най-засегнати са малките деца и възрастните хора.

Макар към момента в града да няма официално обявени случаи на грип, бързите тестове показват наличие на вируса, а лекарите предупреждават - епидемията може да е въпрос на дни.



По думите на медиците грипът вече изцяло измества COVID-19, като към момента нови случаи на коронавирус не се отчитат.

Най-характерните симптоми на грипа са внезапно начало, висока температура до 40 градуса, силна отпадналост, болки в тялото, суха кашлица и главоболие.

Лекарите напомнят, че поставянето на грипна ваксина в този етап вече е късно, тъй като най-подходящият период е септември-октомври.

Русенска област

Ръст на заболелите от грип и остри респираторни заболявания отчитат и здравните власти в Русенско. По последни данни болните в областта са около 151 на 10 000 жители, което е далеч от епидемичните стойности.



В момента ваксината е безплатна само за възрастните, а имунизирането на децата - другата рискова група, струва между 12 и 50 евро на сезон

Спрямо миналата седмица обаче броят на разболелите се е близо 2,5 пъти. Най-вероятно ръстът се дължи на дългия период от почивните дни по коледно-новогодишните празници.

Въпреки това на този етап все още няма място за сериозно притеснение.

Пикът на грипа ще бъде до края на януари

Пикът на грипа ще бъде до края на януари, каза главният държавен здравен инспектор доц. Ангел Кунчев в ефира bTV в неделя. По думите му се очаква през следващата седмица в някои области в страната да се достигне до епидемични нива. Той посочи, че близо 90% от тестваните хора са с варианта AH3N1.

„Симптомите при грип се появяват от три-четири часа до едно-две денонощия. Къс инкубационен период и рязко начало – температура и лошо общо състояние“, обясни Кунчев.



По думите му при грип човек няма апетит, има дразнене в гърлото, а по-късно се оформя и кашлица. От началото може да е суха, а след това може да се появят и храчки.

Кунчев съветва да се вземат мерки навреме, като при появили се симптоми човек трябва да си остане у дома, а не да ходи на работа.