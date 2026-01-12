Българка с рекорд на Гинес за най-дълго манифестиране чрез благодарност

Български екип официално регистрира световно постижение пред организацията "Световните рекорди на Гинес" (Guinness World Records), съобщиха от Академия "Щастлив живот", които са организатори на събитието.

Основателят и ръководител на академията д-р Стояна Нацева успешно реализира 25-часово непрекъснато трансформационно шоу Longest Gratitude and Manifestation Event ("Най-дългото събитие за манифестиране чрез благодарност"), с което постави рекорд на Гинес в категория, свързана с продължителност, устойчивост и непрекъснат трансформационен процес.

Събитието започна на 21 декември – денят на зимното слънцестоене в 11.00 часа и приключи на 22 декември в 12.00 часа на обяд, като премина под наблюдението на официални съдии на Гинес.

Шоуто представлява непрекъснат трансформационен формат, в който в продължение на 25 часа се поддържа активен процес на благодарност и осъзнато манифестиране, без прекъсване и без смяна на водещия.

"Идеята дойде, когато общувах с моите студенти и последователи, защото една от основните ми теми - аз имам и книга по тази тема, е силата на благодарността. Аз, като д-р по психология знам много добре, че когато човек се научи да се фокусира върху хубавото и положителното, да се фокусира върху благодарността, на него целият мозък започва да се фокусира върху това да намира ресурси и да постига целите си. Това е един от начините човек да живее дълго и щастливо, защото знаем, че повечето хора живеят в тревожност, в негативизъм и обръщат внимание повече на негативната част от нещата, които се случват в живота им", казва д-р Стояна Нацева, предава БНР.