  • Instagram
  • Tik Tok

Подробно търсене

Бургас: -3 / +0
Пловдив: -2 / +2
Варна: -4 / -1
Сандански: -1 / +1
Русе: -7 / -3
Добрич: -6 / -4
Видин: -3 / -1
Плевен: -4 / -2
Велико Търново: -6 / -2
Смолян: -9 / -7
Кюстендил: -5 / -3
Стара Загора: -3 / -3

Иран, Гренландия, Венецуела: Съветът по сигурността към премиера прие годишен доклад

  • Сподели в:
  • Viber
Иран, Гренландия, Венецуела: Съветът по сигурността към премиера прие годишен доклад
A A+ A++ A

Под ръководството на министър-председателя Росен Желязков се проведе заседание на Съвета по сигурност към Министерския съвет, на което беше приет Годишният доклад за състоянието на националната сигурност на Република България за 2024 г.

В рамките на заседанието членовете на Съвета разгледаха подробно актуалната ситуация във Венецуела и потенциалните рискове за регионалната и глобалната сигурност, както и очакваните геополитически развития, свързани с Гренландия.

Специално внимание беше отделено на обстановката в Иран, вътрешнополитическите процеси в страната и тяхното отражение върху стабилността в Близкия изток.

Обсъдени бяха също възможните сценарии за развитие на конфликта в Украйна, дипломатическите усилия за постигане на устойчив мир и влиянието им върху европейската и международната сигурност, като беше подчертано значението на координирания и последователен подход на България в рамките на съюзническите формати.

Премиерът Желязков благодари на всички за активната работа и увери участниците, че правителството ще продължи да следи внимателно всички процеси, свързани със сигурността на нашата страна.

Министерски съвет

Правителствена информационна служба

Последвайте ни в Twitter и Facebook

Коментирай

Най-четено от Политика
Последно от Политика

Всички новини от Политика »

Препоръчано

Акценти

Анализ

Анкета

Ще повлияе ли регулирането на скоростта с ТОЛ камери на ПТП?
Виж резултатите