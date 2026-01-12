  • Instagram
Не си струва рискът от варицела

От 1 юли тази година ваксината срещу варицела официално влиза в задължителния имунизационен календар на България. Промяната засяга децата, родени след началото на 2025 г., като до момента имунизацията беше само препоръчителна и се заплащаше от родителите в аптеките. Темата за рисковете при боледуване и ползите от превенцията коментира педиатърът от УМБАЛСМ "Н. И. Пирогов“ д-р Елена Даракчиева.

Според д-р Даракчиева новата мярка поставя страната ни в крак със световните тенденции. Ваксината се използва масово от 25-30 години, като в Германия е задължителна от 2004 г., в Гърция - от 2006 г., а в Италия и Испания - от 2017–2018 г.

"Данните показват, че в детската популация заболеваемостта намалява с до 90%, а усложненията - с 80-90%. Дори ваксинирано дете да се зарази, шансът да прекара болестта тежко е минимален, като обикновено боледуването е много леко“, обясни специалистът пред Нова нюз.

Д-р Даракчиева подчерта, че макар често да се възприема като "банална“, варицелата може да бъде изключително опасна. В "Пирогов“ редовно постъпват деца с тежки бактериални инфекции на кожата и лигавиците, причинени от разчесване на обрива.

"На фона на потиснатия от вируса имунитет, една инфекция може да авансира за часове в системна инфекция или септичен шок. Това налага бърза диагностика, венозни антибиотици и понякога престой в интензивно отделение“, предупреди педиатърът. Други чести усложнения са дехидратацията, отказът от храна и силното безпокойство, които също водят до хоспитализация.

Имунизацията ще се извършва на две дози:

Първа доза: на възраст между 12 и 15 месеца.

Втора доза: на около 4–5 годишна възраст.

Педиатърът отбеляза положителна промяна в нагласите на родителите през последните години. "Преди време беше актуално децата да се събират умишлено с болни другарчета, за да изкарат вируса по-рано. Днес родителите са много по-информирани - четат форуми, съветват се с лекари и сами купуват ваксината, защото осъзнават, че рискът не си струва“, заключи д-р Даракчиева.

След влизането в задължителния календар ваксината ще се осигурява от държавата и ще бъде достъпна при личните лекари на всички подлежащи деца.

