Трафикът през Дунав мост удари нов рекорд

Потокът от превозни средства през Дунав мост при Русе достигна критични нови върхове през 2025 година, въпреки продължаващата рехабилитация на съоръжението. Над 1.6 милиона автомобили са преминали границата само в едната посока, което бележи ръст от 11% спрямо предходната година, отчете областният управител Драгомир Драганов.

Точните данни сочат, че през 2025 г. през моста към Румъния са преминали 1 630 305 превозни средства, в сравнение с 1 475 154 през 2024 г. Това означава, че натоварването на 70-годишната конструкция се е увеличило с над 155 000 машини за година, като 120 000 от тях са леки автомобили.



"Тенденцията за ръст в трафика се запазва и през тази година, въпреки продължаващите дейности по цялостната рехабилитация", заяви Драгомир Драганов по време на инспекция на съоръжението днес.

Според областния управител основният двигател на този процес е пълноправното членство на България в Шенген, което влезе в сила за сухопътните граници от началото на 2025 година. Оптимистичният тон на администрацията обаче контрастира с реалността на терен – от 8 януари 2026 г. бе възобновен тежкият етап от ремонта на моста, който отново налага ограничения в движението.



Комбинацията от рекорден трафик и стеснена инфраструктура поставя под въпрос пропускателната способност на пункта през новата година. Само за първата седмица на януари вече се отчита ръст от 3000 леки коли спрямо същия период на миналата година.

Спорната прогноза за Еврозоната

В анализа си за бъдещето Драганов направи смела икономическа връзка, като прогнозира, че трафикът ще продължи да расте заради предстоящото влизане на България в еврозоната. Според него валутната интеграция ще направи региона "още по-привлекателна дестинация за инвестиции".



Икономическите експерти обаче предупреждават, че без изграждането на втори мост или драстично ускоряване на ремонта, всяко допълнително увеличение на трафика ще доведе до логистични блокади, а не до икономически разцвет. Към момента таксата за преминаване остава в сила, като плановете са тя да се плаща само в евро от февруари 2026 г..