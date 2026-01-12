Работя след пенсиониране. С колко ще ми се вдигне пенсията?

У нас все повече пенсионери избират да останат на пазара на труда и след навършване на пенсионна възраст. Как това се отразява на дохододите им днес и на пенсията им утре?

Близо 194 700 българи продължават да се осигуряват след навършване на 65-годишна възраст. Това са около 7% от всички над 2,77 млн. осигурени лица в системата на държавното обществено осигуряване (ДОО). Това казва министъра на труда и социалната политика Борислав Гуцанов в отговор на депутатски въпрос.

Кои са работещите над 65 години?

Групата на заетите след пенсионна възраст е социално и икономически разнородна, показват данните. Най-голям дял, около 160 000 души, вече получават лична пенсия за трудова дейност, но въпреки това продължават да работят и да се осигуряват. Те представляват 5,4% от всички осигурени и почти половината от всички работещи пенсионери.

Средният им осигурителен доход варира между 1260 и 1550 лв., а средният размер на пенсията им е около 1250 лв. За тези хора допълнителният трудов стаж води до преизчисляване на пенсията, макар и с по-умерен ефект.

Работа без пенсия – по-голям бонус

Останалите малко под 35 000 осигурени лица над 65 години не получават лична пенсия за трудова дейност. Част от тях взимат наследствена пенсия, а други изобщо отлагат пенсионирането си, за да натрупат повече стаж.

Именно тук ефектът е най-съществен - за всяка година отложено пенсиониране бъдещата пенсия се увеличава с 4%, тъй като т.нар. тежест на осигурителния стаж е значително по-висока – 4% вместо 1,35%, колкото е при стандартното преизчисляване. Това означава осезаемо по-висок размер на пенсията при нейното отпускане

Сред работещите над 65 години има както висококвалифицирани специалисти, които са търсени на пазара на труда, така и хора с относително ниски пенсии, за които работата е начин да компенсират ограничените си доходи.

Работата след пенсиониране може да донесе реално увеличение на пенсията, особено при отложено пенсиониране, но решението остава строго индивидуално – между здраве, доходи и личен избор.