Ново откритие: Вселената може да е асиметрична - какво означава това

Една от основните теории за структурата на Вселената е на път да се разпадне. Причината за това е аномалия, която не може да бъде пренебрегната. Ново научно изследване оспорва една от основните идеи на съвременната космология – идеята, че Вселената е еднаква във всички посоки. Екип от изследователи съобщи, че техните открития показват, че пространството може да е изкривено, а структурата му асиметрична. Това съобщава изданието Space.com.


Така нареченият стандартен космологичен модел, Ламбда-CDM, е поставен под въпрос. Той се основава на предположението, че космосът е изотропен и хомогенен, което означава, че Вселената изглежда еднаква във всяка посока, когато се гледа в достатъчно големи мащаби. Редица научни разногласия обаче, по-специално добре познатото „напрежение на Хъбъл“, отдавна предполагат, че тази картина може да е непълна.

Така наречената космическа диполна аномалия нанесе допълнителен удар на модела. Тя е свързана с отклонения в разпределението на много отдалечени астрономически източници – радиогалактики и квазари. Според стандартните представи, тези вариации би трябвало да съвпадат с добре познатата диполна анизотропия на космическия микровълнов фон – реликтовото лъчение, останало от Големия взрив. Именно това тества тестът на Елис-Болдуин.

Но след като станаха достъпни достатъчно големи каталози с наблюдения, стана ясно: Вселената не отговаря на този тест. Откритите промени в разпределението на материята не съответстват на вариациите в космическия микровълнов фон. Този резултат се потвърждава от различни видове телескопи и наблюдения при различни дължини на вълните, което прави грешката малко вероятна.

Това откритие създава фундаментален проблем: за да се обясни аномалията, може да се наложи да се преразгледа не само моделът Lambda-CDM, но и основното математическо описание на пространство-времето, което космолозите използват.

През следващите години се очаква нов масив от високоточни данни от мисиите Euclid и SPHEREx, телескопа Vera Rubin и гигантската система SKA. Учените прогнозират, че тези данни биха могли да помогнат за изграждането на нова картина на Вселената, вероятно с помощта на методи за машинно обучение.

