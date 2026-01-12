Над 5700 сигнала за боклука в София са подадени само за няколко месеца

Над 5700 сигнала, свързани със сметосъбирането и сметоизвозването, са получени в Столичната община от 4 октомври 2025 г. до 9 януари 2026 година. Сигналите са от граждани и са получени в Контактния център на Общината от всички 24 района, съобщиха от Столичната община във връзка с кризисната организация на сметосъбиране, въведена в пет района на София.

Общият брой на постъпилите сигнали от граждани през Контактния център на Столичната община за 2025 г. е 123 361 сигнала. От тях 14 971 са свързани с проблеми със сметосъбирането и сметоизвозването, допълниха от Общината.



За неизвозени по график съдове за отпадъци от октомври м.г. в Контактния център на Общината са получени 1372 сигнала. За депонирани едрогабаритни, строителни и други отпадъци сигналите са 1300, а за извънредно извозване на битови отпадъци от обществената инфраструктура - общо 1103, съобщиха от Столичната община. За периода от 4 октомври 2025 г. до 9 януари т.г. постъпилите сигнали от районите "Изгрев", "Подуяне", "Слатина", "Люлин" и "Красно село" са 2531.

От 5 октомври 2025 г. Столичната община въведе кризисна организация за сметопочистването в районите "Люлин" и "Красно село" поради изтичане на договора с фирмата за почистване. Единственият кандидат, останал в обществената поръчка на Столичната община за избор на нови фирми, предложи цена, която е два пъти по-висока от разумната пазарна оценка, съобщиха тогава от администрацията. По-късно кметът Васил Терзиев възложи почистването на "Люлин", "Красно село", а също и "Красна поляна" на общинското търговско дружество "Софекострой" за следващите пет години.

Временна организация на сметосъбиране влезе и в районите "Изгрев", "Подуяне" и "Слатина" от 1 декември миналата година. Причината отново е изтичане на договора с обслужващата фирма и забавяне на новата обществена поръчка, чието решение бе обжалвано пред Комисията за защита на конкуренцията.

Последваха затруднения в извозването на отпадъците в районите "Изгрев", "Подуяне", "Слатина", "Люлин" и "Красно село" поради липса на достатъчно техника, която да обслужва контейнерите, и сигнали на граждани до отговорните институции, сред които и Регионалната инспекция по околната среда и водите (РИОСВ) в София. Първият сигнал в столичната екоинспекция е регистриран на 7 октомври, а последният – на 29 декември 2025 г., общо за този период сигналите са 17, съобщиха на 9 януари за БТА от РИОСВ.

Според Закона за управление на отпадъците (ЗУО) кметът на общината организира управлението на битовите и строителните отпадъци, образувани на територията на съответната община, казаха от РИОСВ-София.

На 11 януари граждани блокираха движението на ул. "Московска" 33 и изхвърлиха отпадъци близо до сградата на Столичната община в знак на протест срещу нередовното изхвърляне на сивите контейнери с отпадъци от районите с кризисна организация на сметосъбирането.

"Аз този проблем ще го реша, колкото и да не им се вярва на моите критици и душмани", заяви кметът на София Васил Терзиев в неделя, 11 януари, в интервю пред Нова телевизия. Според кмета има сравнително добро сметоизвозване за шест района на София. В "Люлин" ситуацията не е чудесна, но върви към стабилизация, като имам уверението на "Софекострой", че до края на януари извозването ще бъде без проблеми, увери Терзиев. По думите му в "Изгрев", "Подуяне" и "Слатина" борбата продължава, а от общинското предприятие за третиране на отпадъци постоянно наемат хора и добавят камиони.